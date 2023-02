Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Oanh ở làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, tranh dân gian Đông Hồ có 4 loại chính: thứ nhất, đối với những tranh nhỏ thì nghệ nhân phải in thủ công truyền thống - tức là một bức tranh bao nhiêu màu thì bấy nhiêu bản in để hoàn chỉnh một bức tranh; loại tranh thứ hai là in đường nét sau tô màu lên trên; thứ ba là thể loại tranh tự sáng tác những chủ đề mới để cho tranh dân gian Đông Hồ ngày càng phong phú; Thứ tư từ thể loại tranh của các cụ vẽ phóng lên to để phù hợp với thị hiếu khách hàng hiện nay; thứ 5 là tranh gỗ, đục từ cây gỗ thị để chuyển thảnh bản dương - gọi là bức tranh gỗ của tranh dân gian Đông Hồ.