Ở một huyện của Bình Định, thân cây chuối non xào với một con động vật còn non hóa món đặc sản núi rừng

Nhộng ong (ong non) là món ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Có nhiều cách chế biến nhộng ong, nhưng đối với người dân huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), bên cạnh món cháo nhộng ong thì nhộng ong xào thân chuối cây non là phổ biến nhất.