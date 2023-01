Du khách từ khắp các nơi nô nức đổ về lễ bái tại đền Đá Thiên, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Clip: Hà Thanh)

Những ngày đầu xuân năm mới, người dân từ khắp các nơi nô nức đổ về đền Đá Thiên - một quần thể kiến trúc tâm linh nổi tiếng ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để cầu mong cho một năm may mắn, bình an.

Đền Đá Thiên là nơi thờ vọng Quan Hoàng Bảy. Trong Tứ phủ, Quan Hoàng Bảy là con Đức Vua cha Ngọc Hoàng. Có giả thuyết cho rằng, quê gốc Quan Hoàng Bảy, Bảo Hà là ở Thái Nguyên xưa, sau khi mất, mộ ông được di dời về đây.

Có giả thuyết lại nói, ông Hoàng Bảy là thủ lĩnh của vùng, có công giúp dân trong khai hoang, lập ấp, chăn nuôi… Vì thế, sau khi mất nhân dân tưởng nhớ ông nên đã lập đền thờ tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đền Đá Thiên thờ Quan Hoàng Bảy tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh)

Đền Đá Thiên là tập hợp của các quần thể kiến trúc tâm linh gồm: Lăng mộ, Ban Công Đồng, Động Chúa, Mẫu Âu Cơ, Điện Trung Đường và Cung Vua Cha (Ảnh: Hà Thanh)

Động chúa (Ảnh: Hà Thanh)

Trước đây, đền Đá Thiên chỉ là ngôi miếu nhỏ, có một lăng mộ được xây trên nấm đất mối đụn thành gò cao. Sau này, chính quyền và người dân bản địa đã góp công, góp của để tôn tạo, tu sửa lại thành một ngôi đền khang trang, bề thế như ngày nay.

Cùng với đó, những công trình kiến trúc cũng được xây dựng thêm tại đền như: Lầu thờ Đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng quan Nam Tào – Bắc Đẩu, Động Sơn Trang hình quả núi thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, Tam tòa Chúa bói, Tứ phủ Thánh chầu và các Thánh cô Sơn Trang.

Năm nay, lượng khách đến với Đền Đá Thiên đông hơn hẳn những năm trước, ai cũng phấn khởi khi đến với đền. (Ảnh: Hà Thanh)

Năm nay, lượng khách đến đền Đá Thiên đông hơn hẳn những năm trước. Trung bình mỗi ngày có từ 4.000 – 5.000 lượt du khách đến tham quan, thắp hương, bái lễ tại đền. Vào những ngày cao điểm, đền Đá Thiên đón hàng vạn lượt du khách đến đây.

Vào những ngày cao điểm, đền Đá Thiên đón hàng vạn lượt du khách. (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Nông Văn Hoàn – Tổ trưởng tổ dân phố 7, thị trấn Trại Cau, Phó Ban quản lý di tích đền Đá Thiên cho biết: "Lượng khách đến với đền Đá Thiên năm nay tăng đột biến so với những năm trước. Người dân và du khách thập phương đến tham quan tại đền đều hoan hỉ và phấn khởi hơn hẳn".

Theo ông Hoàn, do Ban quản lý đền Đá Thiên đã chính thức đi vào hoạt động nên đền luôn mở cửa đón khách 24/24 giờ, mọi thứ nhờ đó cũng được bố trí, hoạt động bài bản hơn.

Với nguồn thu từ đền, Ban quản lý sẽ dành 80% để tu sửa, tôn tạo và xây dựng đền, còn 20% sẽ dành để chi trả tiền lương và một số vật dụng cần thiết cho Ban quản lý hoạt động. Ngoài ra, Ban quản lý sẽ trích ra một phần để xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện công tác an sinh xã hội, phúc lợi cho người dân địa phương.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đền Đá Thiên luôn được giữ vững, cảnh quan môi trường sạch, đẹp. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Đinh Thị Nga (tổ dân phố 7, thị trấn Trại Cau) cho biết, từ khi Ban quản lý đền Đá Thiên đi vào hoạt động chính thức, mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân tại đây diễn ra quy củ, an toàn hơn. Môi trường, cảnh quan sạch, đẹp, gọn gàng, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân yên tâm buôn bán và bán hàng được thuận lợi hơn, nhờ đó khách đến đây cũng phấn khởi và đông hơn hẳn.

Du khách thắp hương, bái lễ tại đền Đá Thiên trong mùng 7 Tết (Ảnh: Hà Thanh)

Bà Vũ Thị Kim (xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Năm nào tôi cũng đến thắp hương, bái lễ tại đền Đá Thiên. Năm nay đến đây tôi cảm nhận sự khác biệt rõ rệt đó là mọi thứ văn minh, sạch đẹp hơn hẳn so với những năm trước do có sự cải tạo và quy hoạch lại. Đến với đền ngày đầu năm, tôi cầu mong cho gia đình bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc và cầu cho đất nước thanh bình".