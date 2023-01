Lễ hội làng Hương Chúc năm nay có sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. (Clip: Hà Thanh)

Lễ hội làng Hương Chúc (xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng hằng năm. Sau 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh, lễ hội được tổ chức trở lại vào năm nay đã thu hút đông đảo người dân tham gia, thắp hương bái lễ cầu may.

Hàng nghìn du khách đổ về tham gia lễ hội làng Hương Chúc ngày mùng 6 Tết. (Ảnh: Hà Thanh)

Đây là một trong ba lễ hội làng truyền thống của người dân xã Hà Châu, có ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, nhà nhà bội thu, gia đình yên ấm, may mắn và bình an.

Theo ông Trương Văn Khánh (xóm Núi, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lễ hội này đã có từ khoảng hơn 200 trăm năm trước, từ khi đình làng được xây dựng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lễ hội đã bị mai một dần. Tuy nhiên, sau năm 1975, lễ hội đã được phục dựng và duy trì cho đến ngày nay.

Trong lễ hội làng Hương Chúc sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi ngày Xuân như: Vật dân gian, bóng chuyền, bơi thuyền, chọi gà, cờ tướng, hát cải lương, hát quan họ...

Môn cờ tướng với sự tham gia của những người cao tuổi. (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Tạ Văn Hoằng - Trưởng Ban quản lý di tích đình chùa làng Hương Chúc đánh giá, sau 2 năm tạm dừng lễ hội vì dịch Covid-19, lễ hội năm nay có sự tham gia của đông đảo người dân hơn và ai ai cũng phấn khởi. Lý do là vì ai cũng mong mỏi ngày hội được tổ chức sau một thời gian dài tạm dừng và vì chưa đến mùa vụ nên số lượng người dân tham gia lễ hội đông đúc hơn.

"Để lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, ban tổ chức đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự, đảm bảo giao thông và hoạt động buôn bán trong ngày hội", ông Hoằng cho biết thêm.

Môn đấu vật thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Phạm Thị Anh (xóm Đông, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Đến với lễ hội năm nay tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. So với những năm trước, không khí lễ hội năm nay vô cùng đông vui nhộn nhịp, mọi người từ khắp các nơi đều kéo đến rất đông".

Chị Anh cho biết, chị rất thích các hoạt động thể thao như đấu vật và đánh bóng chuyền trong lễ hội năm nay. Ngoài ra, lễ hội làng Hương Chúc còn là dịp để chị dâng hương và xin lộc may đầu năm, cầu mong cho cả gia đình một năm mới luôn khỏe mạnh và bình an.