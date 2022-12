Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước ở Ninh Bình bị vẽ bậy

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt , tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) tình trạng viết, vẽ bậy tràn lan.

Cụ thể, trên thanh xà ngang ở lầu Nghinh phong nằm giữa đỉnh núi Non Nước bị khắc tên, tường bao bằng đá cũng bị viết bằng bút mực màu trắng…Nội dung chữ viết, hình vẽ chủ yếu là những ký hiệu, dấu hiệu tùm lum, nghệch ngoạc.

Ngoài ra, một số bức tường gạch của lô cốt thời giặc Pháp chiếm đóng chằng chịt chữ viết, hình vẽ trông rất mất mỹ quan.

Theo tìm hiểu, di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước được giao cho Công ty cổ phần môi trường và đô thị thành phố Ninh Bình (trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình) trông coi, quản lý.

Đáng nói, di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nằm ngay trước mặt trụ sở Công ty cổ phần môi trường và đô thị thành phố Ninh Bình, và Sở VHTT Ninh Bình.

Dù đã có biển cấm, nhưng hành vi viết, vẽ làm xấu xí di tích núi Non Nước xảy ra thường xuyên. Ảnh: Vũ Thượng

Theo quy định tại điều 23, Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Năm 1962, núi Non Nước được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia. Đến tháng 12/2019, di tích quốc gia núi Non Nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Khu vực núi Non Nước hiện có hàng trăm áng văn thơ cổ khắc trên đá, là dấu tích của nhiều đời vua để lại. Đỉnh núi Non Nước còn nhiều lô cốt do người Pháp xây dựng thời đánh chiếm Việt Nam, hiện nay vẫn còn rõ dấu tích các lô cốt.