Địa điểm lẩn trốn không ngờ của tên trộm mang nhiều tiền án

Ngô Văn Quân - tên trộm mang nhiều tiền án - bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Kim Thành đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Trước đó, vào chiều ngày 21/9, Công an huyện Kim Thành nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm một số tài sản ngay tại khu vực bờ đê, đoạn thuộc địa phận xã Kim Xuyên.

Tài sản bị mất cắp gồm 1 chiếc xe đạp điện và 1 điện thoại hiệu Apple với tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, khu vực xảy ra vụ việc là nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không có hệ thống camera an ninh nên công tác điều tra, truy vết nóng của lực lượng công an gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Thành nhận định Ngô Văn Quân (SN 1988, trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) là đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Quân được xác định là đối tượng nghiện ma túy, đã 5 tiền án với các tội danh Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 22/9, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nghĩa trang xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng).

Qua đấu tranh, Ngô Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án, để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, đối tượng lẩn trốn, ăn, ngủ tại các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Kim Thành và một số huyện lân cận trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ngoài vụ án trên, Quân khai nhận trước đó còn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy, xe đạp điện trên địa bàn huyện Kim Thành và huyện An Lão (TP.Hải Phòng). Toàn bộ số tiền bán tài sản trộm cắp, đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Thành tiếp tục điều tra làm rõ.