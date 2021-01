Điểm mặt doanh nghiệp Bất động sản có thể đạt lợi nhuận đột biến trong quý IV/2020

Doanh nghiệp bất động sản tăng tốc

Năm 2020, DIG đặt kế hoạch doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 650 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2020, lũy kế 9 tháng DIG đạt doanh thu thuần 1.328 tỷ đồng, tăng 52%; lãi trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 32%; lãi sau thuế 152 tỷ đồng, giảm 33%. Doanh nghiệp mới thực hiện 57% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Tuy nhiên, trong thông báo gửi cổ đông, khách hàng, đối tác cuối năm mới đây, lãnh đạo DIG cho biết, tính đến ngày 23/12, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng; hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Như vậy, riêng quý IV, doanh nghiệp ước doanh thu công ty mẹ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 428 tỷ đồng; lần lượt tăng 43% và tăng 34% so với thực hiện quý IV/2019.

Giống như DIG, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) cũng ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ trong quý IV/2020. Theo kế hoạch, trong quý IV/2020 và đầu quý I/2021, nhiều sản phẩm bất động sản của NVL sẽ được bàn giao như biệt thự NovaWorld Phan Thiet, NovaHills Mui, hay dự án NovaWorld Ho Tram đưa vào vận hành các căn shophouse đầu tiên.

Trước đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý III của NVL cho biết, kết thúc 30/09/2020, tổng doanh thu hợp nhất là 6.569 tỷ đồng và 3.298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lợi nhuận tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 90% kế hoạch cả năm.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, NVL sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trong quý cuối năm, NVL có kế hoạch bàn giao 800 căn và ghi nhận khoảng 4.000 tỷ đồng doanh thu.

Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo tài chính

Kỳ vọng vào sự hồi phục trong quý III/2020 và cả mức bật tăng doanh thu trong quý IV là một trong những căn cứ để Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tin rằng, năm 2020, thị trường bất động sản vẫn ghi nhận những gương mặt sáng giá.

Khang Điền được VNDIRECT dự báo doanh thu năm 2020 tăng 23,9% so với cùng kỳ nhờ việc bàn giao các dự án Venita Park và Safira. Theo đó, lợi nhuận ròng năm 2020 của doanh nghiệp này ước đạt 1.183 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, nhờ biên lợi nhuận gộp của Dự án Verosa cao.

Theo dự báo của VNDIRECT, cái tên đáng chú ý khác trong mảng bất động sản nhà ở năm 2020 là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu: NLG), với doanh thu bán mới của năm 2020 có thể được cải thiện nhờ mức độ hấp thụ cao của Dự án Waterpoint; còn lợi nhuận ròng ước đạt 1.421 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ, nhờ bàn giao các dự án Waterpoint, Akari City, Mizuiki Park.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 của Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), PDR ghi nhận doanh thu tăng đột biến gần 1.315,90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 438,93 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 232% và 173% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, PDR đạt gần 2.498 tỷ đồng doanh thu và 718 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 6% và 79% so với cùng kỳ. So với kế hoạch doanh thu là 3.789 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, PDR đã thực hiện được 66% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ước tính quý IV tới đây, PDR sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu còn lại tại Phân khu số 2 và phần tiếp theo của Phân khu số 9 của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Từ bức tranh toàn cảnh về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hiện tại, PDR hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Mức tăng trưởng dự kiến là 22,4%

Trong báo cáo mới nhất về dự báo lợi nhuận doanh nghiệp năm 2020 và triển vọng ngành vừa công bố, Fiin Group đưa ra nhận định, ngành bất động sản sẽ dẫn dắt sự hồi phục trong quý IV này với mức tăng trưởng dự kiến là 22,4% do quý cuối năm thường là cao điểm bán hàng và bàn giao dự án.

Doanh ngiệp Bất động sản có thể ghi lợi nhuận đột biến trong quý IV

Mặc dù vậy, theo đơn vị này, dự báo lợi nhuận sau thuế của ngành bất động sản sẽ giảm 21,4% trong quý IV/2020 bất chấp doanh thu dự kiến tăng trưởng 22,4%.

Lý do dẫn đến sự chênh lệch này được lý giải do nền lợi nhuận quý IV/2019 của nhóm bất động sản ở mức cao nhờ thu nhập tài chính và dư địa cho tăng trưởng lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi không còn nhiều do các doanh nghiệp nhóm này đã đẩy mạnh ghi nhận thu nhập tài chính trong 9 tháng đầu năm.

Đề cập đến triển vọng năm 2021, báo cáo của Fiin Group cho biết, đối với ngành bất động sản, yếu tố tích cực cơ bản nhận thấy là lượng tiền người mua nhà trả trước của khách hàng tại cuối quý 3/2020 ở nhiều doanh nghiệp tăng cao ở mức kỷ lục 5 năm qua. Điều này cho thấy những doanh nghiệp này có cơ sở ghi nhận doanh thu cao trong năm 2021.

Ngoài ra, Nghị quyết 164/NQ-CP được kỳ vọng tháo gỡ “nút thắt” pháp lý liên quan đến thủ tục chấp thuận đầu tư dự án BĐS, giúp tái khởi động nhiều dự án bị tạm dừng trong thời gian vừa qua. Trong khi đó, BĐS khu công nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư trực tiếp không ngừng tăng trưởng vào Việt Nam.

“Trong năm 2021, Vinhome (VHM) sẽ đóng góp 28,4% doanh thu và 66,5% lợi nhuận của nhóm BĐS nhà ở. Động lực tăng trưởng 2021 của VHM sẽ đến từ việc tiếp tục bàn giao tại 3 đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand.

Riêng các doanh nghiệp BĐS niêm yết thuộc phân khúc trung cấp (bao gồm KDH, DXG, NLG, PDR và DIG) có doanh số bán hàng tăng mạnh, tạo cơ sở ghi nhận doanh thu cao trong năm 2021 nếu tiến độ bàn giao đúng kế hoạch”, Fiin Group dự báo.