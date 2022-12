Diễm My 9X khoe nhẫn kim cương được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu

Diễm My 9x được cầu hôn tại Úc

Sáng nay (26/12), nữ diễn viên Diễm My 9x bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu. Được biết, khoảnh khắc hạnh phúc này diễn ra khi cặp đôi du lịch tại nước Úc. Diễm My và bạn trai cùng lơ lửng trên khinh khí cầu, giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, Diễm My 9x cười tươi rạng rỡ hướng mắt về phía ống kính. Trên tay cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương được bạn trai trao tặng.

Diễm My viết: "Khi chúng ta ở cao 3000 fts, anh đã khiến em tỏa sáng như một viên kim cương".



Khoảnh khắc Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh được cầu hôn giữa trời của Diễm My đã nhận được "bão" like, rất nhiều hâm mộ, bạn bè thân thiết và gia đình đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như: diễn viên Lương Thanh, ca sĩ Tóc Tiên, Tiến Luật... đã gửi lời chúc mừng đến Diễm My. Chắc chắn trong năm 2023 tới đây showbiz Việt sẽ được chứng kiến một đám cưới linh đình của cặp đôi.

Điều ít biết về bạn trai Diễm My 9x

Diễm My và bạn trai Việt kiều Vinh Nguyễn bén duyên từ cuối năm 2015. Được biết, Vinh Nguyễn là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Cả hai gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim. Chính sự đĩnh đạc, trưởng thành và tình cảm chân thành của Vinh Nguyễn đã chinh phục Diễm My.

Diễm My công khai nửa kia hồi tháng 3/2018. (Ảnh: FBNV)

Đến tháng 3/2018, Diễm My mới chính thức khoe “một nửa” với công chúng. Nữ diễn viên và bạn trai thường xuyên bay qua bay lại để gặp nhau. Tuy nhiên, cả hai có một thời gian ngắn rạn nứt tình cảm và đến đầu năm 2019 tái hợp. Từ đó đến nay, cặp đôi luôn gắn bó khăng khít với nhau.

Diễm My từng lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực song không kêu gọi bạn trai góp vốn vì muốn cả hai độc lập tài chính. Thay vào đó, Vinh Nguyễn góp ý, đưa ra nhiều ý kiến để công việc của bạn gái trở nên tốt và thành công hơn. Hiện Vinh Nguyễn đã chuyển hẳn về Việt Nam làm việc và làm chủ một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và mở nhà hàng.

Chia sẻ trước báo chí, Diễm My từng cho biết khoảng thời gian dài gắn bó bạn trai, cô đằm thắm, bớt nóng tính, cùng vượt thử thách để hướng tới hôn nhân. Những lần chia sẻ về bạn trai trước truyền thông Diễm My luôn dành những lời có cánh cho anh. Được biết, bạn trai nữ diễn viên luôn ủng hộ cô trong mọi quyết định. Khi Diễm My đi làm phim, Vinh Nguyễn nhắn tin hỏi thăm liên tục, nhờ người nhà làm cơm để cô mang theo. Năm 2021, Diễm My ra Bắc làm phim, vài tuần và bạn trai lại bay từ TP.HCM ra thăm. Thậm chí, khi thấy bạn gái suốt ngày đóng cửa phòng đọc kịch bản, anh đưa cô ăn món ngon, giúp cô giảm áp lực.

Diễm My được bạn trai hết sức cưng chiều và yêu thương. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về mối quan hệ với gia đình bạn trai, Diễm My cũng cho biết: "Mẹ Vinh thích học những khóa về tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu, giống như mẹ ruột. Tôi thấy mình may mắn quen được người đàn ông có nền tảng gia đình tốt, mọi người sống yêu thương, bao dung. Trước đây, tôi rất sợ khi nghĩ về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hiện tôi thấy mọi thứ không như mình tưởng tượng, ngược lại vô cùng thoải mái". Cặp đôi đã bên nhau gần 7 năm và được người hâm mộ mong chờ một đám cưới.

Cặp đôi đã có gần 1 thập kỷ gắn bó trước khi quyết định đi đến hôn nhân. (Ảnh: FBNV)

Diễm My 9x sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô là một diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng. Cô tham gia đóng phim từ năm 1995, khi chỉ mới 5 tuổi. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt và một số phim thành công phải kể đến như: Làn môi trong mưa của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân kế và những phim điện ảnh gần đây như: Gái già lắm chiêu (2016), Chạy đi rồi tính (2017), Cô Ba Sài Gòn (2017), Ống kính sát nhân (2018), Tình yêu và tham vọng (2020).