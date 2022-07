Hồ Hoàn Kiếm là danh thắng nổi tiếng tại Hà Nội, nơi đây thường xuyên thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, vãn cảnh, nhất là vào các dịp nghỉ lễ. Khu vực này còn là nơi tổ chức phố đi bộ vào dịp cuối tuần. Cũng vì vậy, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại đây phải luôn căng mình hoạt động.

Lực lượng bảo vệ "dày đặc" quanh hồ Hoàn Kiếm

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, hiện tại, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (bao gồm Công an quận, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa Thông tin quận, UBND các phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm…) luôn duy trì thường xuyên 3 ca/ngày, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn quanh hồ.

Người dân, du khách ngồi nghỉ ngơi ven hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: K.D

Là người thường xuyên cho con lên phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm chơi, gia đình chị Nguyễn Thị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đã chứng kiến nhiều câu chuyện về lực lượng bảo đảm an ninh trật tự giúp đỡ người dân tìm trẻ lạc, xử lý người bán hàng rong vi phạm quy định...

"Dịp cuối tuần gia đình tôi thường cho các cháu nhỏ lên phố đi bộ chơi, tham gia các sự kiện văn hóa, giải trí. Cũng nhiều lần, chúng tôi thấy lực lượng an ninh trật tự có những hành động đẹp như nhắc nhở người dân bảo quản tài sản và chú ý không để con nhỏ chơi một mình. Đặc biệt, cũng có lần chúng tôi còn chứng kiến lực lượng này có mặt kịp thời đưa một người dân bị ngất đi cấp cứu", chị Hà chia sẻ.

Với gia đình chị Hà, việc lực lượng an ninh trật tự túc trực "dày đặc" trên phố đi bộ ngày đêm đã khiến chị cũng như nhiều du khách khác cảm thấy yên tâm khi tới đây.

Cũng bởi vậy mà chị luôn thông cảm đối với công việc của lực lượng an ninh làm việc tại đây, nhất là khi cần hợp tác phối hợp với họ.

Anh Nguyễn Quang Hưng ở quận Đống Đa, Hà Nội kể rằng, nhiều lần bản thân anh thấy lực lượng an ninh trật tự nhắc nhở, thậm chí là lập biên bản với những người bán hàng rong, đi xe điện cân bằng hoặc đi xe máy trong phố đi bộ.

"Hiện tại phố đi bộ đã có những quy định cụ thể, chính vì vậy, việc lực lượng chức năng xử lý đối với những người cố tình vi phạm quy định hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng tới an toàn của trẻ nhỏ, người dân, du khách là việc làm hết sức cần thiết", anh Hưng chia sẻ.

Mới đây nhất, vào dịp đầu năm 2022, chị Phạm Thị Thu, một du khách ở Bắc Kạn đưa con gái 8 tuổi xuống phố đi bộ chơi. Tuy nhiên, trong lúc đi dạo chơi, bé không may bị lạc gia đình.

Lực lượng an ninh có mặt túc trực tại hồ Hoàn Kiếm 24/24h hỗ trợ người dân, du khách khi cần. Ảnh: P.L

Lúc này, chị Thu đã nhờ đến lực lượng an ninh trật tự túc trực tại hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, lực lượng tại đây đã thông báo bằng loa và thực hiện việc tìm kiếm cháu bé. Ít phút sau, lực lượng chức năng đã tìm được cháu bé bàn giao cho chị Thu.

Trong niềm vui mừng, chị Thu đã xúc động viết thư cảm ơn gửi tới Đội an ninh trật tự Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.

Bàn giao nhiều đối tượng trộm cắp cho công an phường xử lý

Theo báo cáo của Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng an ninh trật tự đã phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ và xử lý 406 trường hợp vi phạm quy định tại địa bàn, trong đó có 145 trường hợp xe diện, xe cân bằng hoạt động không đúng nơi quy định; xử lý 6 trường hợp gây rối trật tự công cộng; thu và tiêu hủy 72 bộ đồ cấu cá trộm...

Đặc biệt, lực lượng này đã giúp đỡ 5 trường hợp người cao tuổi tập thể dục bị ngất do ảnh hưởng của thời tiết; trả lại tài sản 16 trường hợp để quên; phối hợp với lực lượng công an bàn giao về gia đình 36 trường hợp trẻ lạc; bảo vệ hiện trường và bàn giao với lực lượng chức năng 23 trường hợp tai nạn giao thông…

Lực lượng chức năng nhắc nhở yêu cầu người bán hàng rong không đúng nơi quy định tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, đối với việc đảm bảo an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao 6 đối tượng trộm cắp cho công an các phường xử lý; xử lý nghiêm đối với 1 đối tượng chống người thi hành công vụ.

Lãnh đạo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết thêm, hiện tại có 52 cán bộ thay nhau ngày đêm đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội.

Ngoài 9 chốt cố định ở quanh hồ thì tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Lý Thái Tổ luôn có một tổ đội túc trực. Cũng nhờ vậy, trong những năm gần đây vấn, đề an ninh trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được đảm bảo, an toàn.

"Ngoài ra, còn có 5 chiến sĩ công an, lực lượng trật tự của quận Hoàn Kiếm thay nhau đi tuần tra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ người dân, du khách khi cần", vị lãnh đạo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội nói.