Diva Hồng Nhung hội ngộ Bùi Lan Hương, Mạc Mai Sương trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh"

Đây là sự kiện hiếm hoi trong năm 2022 quy tụ được một ê-kíp sáng tạo hùng hậu với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật nước nhà như: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – Tổng đạo diễn; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu…

Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" cũng có sự tham gia của một loạt nghệ sĩ tên tuổi tham gia biểu diễn các tiết mục thơ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Minh Trang... Phần âm nhạc, sẽ có sự xuất hiện của diva Hồng Nhung và nữ ca sĩ trẻ mang nhiều dấu ấn Bùi Lan Hương. Diva Hồng Nhung cho biết, chị rất hào hứng khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ sĩ Xuân Quỳnh - một nhà thơ nữ mà chị rất mến mộ. Tiết mục của nữ diva cũng được dàn dựng mới mẻ và đặc sắc.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, phần thơ – nhạc – kịch trong đêm diễn sẽ được đạo diễn và ê-kíp bố cục, sắp đặt nhằm tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc. Không gian âm nhạc trong "Hoa cúc xanh" sẽ mang tính đương đại hơn, nó thoát khỏi những màu sắc cũ kỹ, đương nhiên vẫn trên tinh thần tôn trọng di sản thi ca của hai tác giả.

Diva Hồng Nhung sẽ tham gia trình diễn trong đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh". (Ảnh: FBNV)

Dự kiến, đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" sẽ có bố cục 4 phần: Bầu trời trong quả trứng, Tự hát, Sóng và Hoa cúc xanh. Nếu Tự hát tái hiện chân dung đa diện của Xuân Quỳnh thông qua những sắc màu âm nhạc mới mẻ và những đoạn phim tài liệu ngắn phát giọng nói thật của Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh thì Sóng sẽ đem đến chân dung một nữ sĩ "dữ dội và dịu êm" trong tình yêu. Ở đó, thông qua các tiết mục trình diễn thơ của các nghệ sĩ Lê Khanh, Chiều Xuân, Minh Trang, Lan Hương, Đỗ Kỷ…, khán giả sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về những đối thoại vừa gần – vừa xa, vừa dịu dàng - vừa mãnh liệt của hai tâm hồn thi sĩ để thấy được tình yêu của họ lãng mạn tới mức nào.

Theo tiết lộ của Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, âm nhạc trong đêm thơ – nhạc – kịch sẽ được làm mới bằng những bản phối tinh tế và có nhiều ca khúc được đặt sáng tác riêng cho chương trình. Phần hình ảnh sân khấu cũng sẽ là những mảng màu cũ mới đan xen, trong đó, chất thơ và hiện thực của đời sống biểu hiện trên bối cảnh sân khấu sẽ đưa người xem đến gần hơn với những năm tháng đương thời của thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt Lưu Quang Định cùng ê-kíp sáng tạo của đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh": Nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Trần Lực, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (từ trái sang). (Ảnh: BTC)

Thi sĩ Xuân Quỳnh (1942 - 1988) sinh năm 1942 tại làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội). Bà bước chân vào nghệ thuật với nghề nghiệp là diễn viên múa ở Đoàn Văn công nhân dân Trung ương và đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài. Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá I) của Hội Nhà văn Việt Nam.

Sau khi học xong, bà làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam. Với những đóng góp xuất sắc cho nền văn học Việt Nam, năm 2017, bà được truy tặng giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã in các tập thơ Tơ tằm - chồi biếc (thơ, in chung, Nhà xuất bản Văn học, 1963); Hoa dọc chiến hào (thơ, in chung, 1968);Gió Lào, cát trắng (thơ, 1974);Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978);Sân ga chiều em đi (thơ, 1984);Tự hát (thơ, 1984);Hoa cỏ may (thơ, 1989);Thơ Xuân Quỳnh (1992, 1994);Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994);Hát với con tàu;Cây trong phố - Chờ trăng (thơ, in chung)… Ngoài ra bà còn có nhiều tập thơ, sách viết cho thiếu nhi như: Bầu trời trong quả trứng (thơ thiếu nhi, 1982); Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985); Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi - 1981); Bến tàu trong thành phố(truyện thiếu nhi, 1984); Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986); Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995); Chú gấu trong vòng đu quay (tập truyện)…

Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Năm 20 tuổi ông đã có thơ in chung với nhà thơ Bằng Việt trong tập "Hương cây- Bếp lửa" (1968).

Từ 1978 đến 1988, nhà thơ Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay Sống mãi tuổi 17 viết lại theo kịch bản của Lưu Quý Kỳ. Tiếp sau đó, hơn 50 vở kịch của ông đã gây nên một hiện tượng chấn động sân khấu kịch nói cả nước như: Nàng Sita, Hẹn ngày trở lại, Nếu anh không đốt lửa, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề thứ 9, Khoảnh khắc và vô tận, Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Người tốt nhà số 5, Ngọc Hân công chúa, Linh hồn của đá, Ông vua hóa hổ, Chiếc ô công lý, Ông không phải là bố tôi, Điều không thể mất, Ai là thủ phạm, Chuyện tình bên dòng sông thu, Tin ở hoa hồng, Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Lời nói dối cuối cùng, Mùa hạ cuối cùng…

Cùng với sự nghiệp sân khấu, Lưu Quang Vũ cũng là một thi sĩ xuất sắc với giọng điệu thơ mạnh mẽ, nồng nàn, làm say đắm lòng người với các tập thơ: Mây trắng của đời tôi (1989), Bầy ong trong đêm sâu (1993), Gửi tới các anh (1998), Di cảo (thơ và nhật ký, 2008), Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (thơ tuyển)… Lưu Quang Vũ vinh dự được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Để ghi nhớ những đóng góp xuất sắc của hai tác giả Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh, tên ông bà được đặt tên cho nhiều đường phố ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP.HCM và mới nhất là Hà Nội …

Năm 1988, vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương, trên đường đi dựng kịch trở về. 34 năm qua, hình ảnh yêu thương của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh và con trai Quỳnh Thơ vẫn sống mãi trong tâm khảm của người thân, bè bạn, đồng nghiệp….