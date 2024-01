Độc lạ ở Hà Tĩnh, đào tết hình lộc bình giá chục triệu/cây vẫn đắt như tôm tươi

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên hoa đào nở đúng dịp, bông to, bền hoa. Dự kiến đúng dịp tết chậu hoa đào lộc bình sẽ có cả quả, hoa, nụ và lộc non tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ảnh: PV