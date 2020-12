Đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp ở đâu?

Thẻ căn cước công dân gắn chíp dự kiến sẽ bắt đầu được phát hành vào tuần đầu tiên của tháng 1/2021.

Về địa chỉ đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp, luật sư Nguyễn Thị Huế - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Điều 14 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định rõ về phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Cụ thể, cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương đó.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Cũng theo luật sư, thủ tục làm thẻ căn cước gắn chíp sẽ có 4 bước.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm thẻ căn cước gắn chíp.

Bước 2: Thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân đề nghị làm thẻ căn cước công dân.

Bước 4: Nộp lệ phí làm thẻ căn cước mới.

Bước 5: Nhận giấy hẹn trẻ thẻ căn cước gắn chíp.

Thời hạn giải quyết: Trong Dự thảo Thông tư mới này của Bộ Công an không quy định rõ về thời hạn giải quyết giống như quy định về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trước đây.

Tuy nhiên, Dự thảo này cũng quy định về thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hiện Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Để biết cụ thể về thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp bạn đọc tham khảo tại đây: