Đối tượng ở Quảng Nam tấn công mạng Báo VOV khai không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (SN 1990, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Đối tượng Huỳnh Phước Mẫn bị khởi tố do tấn công trang VOV không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: chụp từ VOV)

Bước đầu, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định, đối tượng Huỳnh Phước Mẫn là một trong những người nằm trong nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) ngày 15/6/2021 vào website VOV.VN của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nguồn tin từ một cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, đối tượng Huỳnh Phước Mẫn đã dùng chính máy tính của mình ở nhà để xâm nhập vào trang VOV vào ngày 15/6.

Trước câu hỏi đối tượng Mẫn bị bắt có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng không, vị cán bộ này cho biết: "Mẫn bị bắt đã khai không có liên quan đến bà Phương Hằng, việc Mẫn xâm nhập vào trang VOV cũng không có động cơ hay mục đích gì".

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quảng Nam đang điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.