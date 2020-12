Đồng Tháp: Bất ngờ với trang trại nông nghiệp công nghệ cao, dưới nuôi cá đặc sản, trên trồng rau thủy canh, lãi 1,5 tỷ

Đoàn công tác UBND huyện An Phú, Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân, Trạm khuyến nông, các Hợp tác xã Vĩnh Lộc, Phước Hưng, Khánh An (tỉnh An Giang) đã có chuyến tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau thủy canh, kết hợp nuôi cá đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp. Mô hình cho lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng/ 1000m2 mỗi năm.

