Công an Đồng Nai truy bắt đối tượng đánh chết người sống lang thang ở công viên Nguyễn Văn Trị

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh, điều tra vụ án mạng xảy ra tại công viên Nguyễn Văn Trị (thuộc phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 1 người tử vong.

Công viên Nguyễn Văn Trị, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dũng Nguyễn

Theo thông tin, trước đó vào ngày 3/6, do có mâu thuẫn nên người đàn ông tên Phi sống lang thang đã gọi người đến để "giải quyết" anh L.L (39 tuổi), cũng sống lang thang. Khi nhóm của Phi đi đến sạp trái cây ở gần chợ Biên Hòa thì nhìn thấy anh L.

Lúc đó, Phi cùng Đoàn Tuấn Kiệt và Trương Hoàng Minh (ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) đã lao vào dùng tay chân tấn công anh L.

Hậu quả, anh L gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, người dân sống quanh khu vực đã nhanh chóng đưa L đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Thi thể nạn nhân sau khi được bảo quản tại nhà xác bệnh viện đã được một chùa tại địa phương tổ chức hậu sự.

Đồng thời, công an cũng tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Tuy nhiên, công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sống lang thang nay đây mai đó... Hiện, công an tiếp tục truy tìm kẻ gây án.

Thông tin mới vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 4/6, tin từ Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, liên quan đến vụ 2 phòng trọ bị đốt đã có 2 người bị tử vong là Nguyễn Trí Hiếu (46 tuổi, thường trú ngụ TP.Cần Thơ, người châm lửa đốt 2 phòng trọ) và em D.A.T. (15 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Hiện trường vụ nhà trọ bị đốt. Ảnh: CTV

Còn lại 5 người khác là T.T.K.T (33 tuổi, quê TP.Cần Thơ); H.H.S (15 tuổi, con bà T.); V.N.A (13 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai); V.H.P (13 tuổi, ngụ Long Thành); một người tên K (chưa rõ lai lịch) vẫn bị bỏng nặng nên tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Như tin đã phản ánh, trước đó vào khoảng 5 giờ 30 ngày 3/6, tại khu nhà trọ ở ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành xảy ra vụ cháy lớn. Vị trí cháy là phòng trọ số 3 (có 6 người gồm: 2 nữ và 4 nam) và phòng trọ số 10 của Hiếu.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trưởng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt và 7 người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, do bị bỏng nặng nên những người này được chuyển lên bệnh viện tại TP.HCM điều trị.

Bước đầu công an xác định do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3. Sau đó, Hiếu tiếp tục châm lửa đốt luôn phòng trọ số 10 của Hiếu.

Hiện công an đang tiếp tục xác minh, điều tra.

Thầy cúng "cuỗm" dây chuyền vàng 1,4 lượng trên cổ tượng Bà Chúa Xứ

Ngày 4/6, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Đại Vũ (34 tuổi, ngụ TP.Cà Mau) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/6, quản lý miếu Bà Chúa Xứ Vàm Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) chuẩn bị tổ chức lễ cúng bái thì phát hiện sợi dây chuyền vàng 18k (khoảng 1,4 lượng) đeo trên cổ tượng Bà Chúa Xứ biến mất.

Số vàng này do những chủ ghe tàu đánh cá ở địa phương mang đến cúng lễ tại miếu Bà Chúa Xứ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Lê Đại Vũ (34 tuổi, ngụ TP.Cà Mau) là người trộm sợi dây chuyền vàng. Vũ là thầy cúng được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà Chúa Xứ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp cặp anh em sinh đôi đánh 2 công an bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 4/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Hà Quảng vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Quảng và Nông Văn Quỳnh (cùng SN 1986, là hai anh em sinh đôi, ở xã Cần Yên, huyện Hà Quảng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Từ trái qua: Nông Văn Quảng và Nông Văn Quỳnh. (Ảnh: Công an Cao Bằng). Nguồn: Dân Trí

Cụ thể, vào ngày 1/6, sau khi nhận tin báo về vụ việc nhiều hộ dân tại xóm Bản Ngẳm (xã Cần Yên) bị ném đá vào mái nhà, thượng úy Phạm Văn Đồng và trung úy Phạm Kiên Quyết, cán bộ Công an xã Cần Yên đã xuống địa bàn xóm này để xác minh, tìm hiểu và xử lý vụ việc.

Nghi gia đình ông Nông Văn Cải có liên quan đến vụ việc trên, hai cán bộ Công an xã Cần Yên đã tới trước cửa nhà người này để xác minh thì bất ngờ bị Nông Văn Quảng và Nông Văn Quỳnh (là con của ông Cải) ở trong nhà xông ra chửi bới và dùng củi khô, đèn pin, tay không để tấn công, khiến hai cán bộ công an bị thương ở đầu, ngực và tay.

Thấy vậy, anh Tự (Trưởng xóm), anh Sơn (công an viên) và anh Thơm (Thôn đội trưởng) lao vào can ngăn, giúp đỡ 2 cán bộ Đồng và Quyết thì cũng bị Nông Văn Quỳnh, Nông Văn Quảng và Nông Văn Nghiệp (em trai ruột của Quỳnh và Quảng) tấn công.

Hậu quả, anh Thơm bị sưng nề phần đầu, rách mép môi dưới, anh Sơn cũng bị nhiều vết xước da. Quỳnh và Quảng sau đó đã bị lực lượng chức năng và người dân khống chế, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chuẩn bị chôn cất người thân thì phải dừng lại vì nghi là án mạng

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.V.T (36 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) - theo Báo Bình Thuận.



Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T. Nguồn: Báo Bình Thuận

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2/6, người nhà được tin từ bạn của anh T báo về việc phát hiện anh T đã tử vong ở khu vực xóm Sình thuộc phường Bình Tân (thị xã La Gi).

Do anh T là người sử dụng ma túy và có tiền sử bị bệnh hen suyễn nặng nên gia đình nghĩ anh T tử vong do bệnh lý và đưa về tổ chức mai táng mà không trình báo cơ quan công an.

Trong quá trình làm đám tang thì người bạn của anh T đến viếng và cho biết nạn nhân tử vong do bị người khác đánh chứ không phải chết do bệnh lý.

Lập tức gia đình đã tạm dừng việc tổ chức đám tang, đồng thời báo cho Công an thị xã La Gi đề nghị làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.

Công an phường Bình Tân, Công an thị xã La Gi đã làm việc với gia đình nạn nhân, người cung cấp thông tin cho gia đình và cơ sở mai táng.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.