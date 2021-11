Dùng xe tải đột nhập trang trại trộm lợn

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1981, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) và Phan Đình Quý (SN 1982, trú xã Gia Hanh, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Bình.

Trước đó, Công an H.Hương Khê nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Quốc Bình (SN 1967, trú TP.Vinh, Nghệ An) về việc, trang trại chăn nuôi lợn của ông này ở xóm 10 (xã Hà Linh, H.Hương Khê) bị kẻ gian đột nhập bắt trộm 9 con lợn trị giá khoảng 30 triệu đồng.



Phan Đình Quý.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Hương Khê đã vào cuộc xác minh để điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã đưa 2 đối tượng Nguyễn Văn Bình và Phan Đình Quý vào tầm ngắm. Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Hương Khê tiến hành bắt giữ Bình và Quý để đấu tranh khai thác.



Phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội trộm lợn của mình. Chúng khai, sau một thời gian rình rập theo dõi, biết trang trại chăn nuôi lợn của ông Phạm Quốc Bình nằm ở khu vực hẻo lánh, chủ trang trại sơ hở trong việc trông coi nên từ ngày 24/10 đến ngày 26/10, Bình và Quý đã 3 lần điều khiển chiếc ôtô tải mang BS: 61C-326.10 đến trộm 9 con lợn mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Hiện vụ án đang được Công an H.Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng.