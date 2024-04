Yên Bái: Đường trăm tỷ ở Nghĩa Lộ bị chậm tiến độ

Phản ánh đến Báo Dân Việt, gia đình bà Nguyễn Thị Chọn và Nguyễn Đăng Trung Đông (con trai bà Chọn) trú tại phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, trong quá trình triển khai Dự án đường trung tâm phường Tân An, chủ đầu tư áp giá đền bù, diện tích đền bù chưa hợp lý nên 2 hộ chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giá đền bù chưa thỏa đáng?

Theo nội dung đơn kêu cứu khẩn cấp do bà Nguyễn Thị Chọn đứng tên ký, gia đình bà và con trai là Nguyễn Đăng Trung Đông có 2 yêu cầu cần được giải quyết.

Thứ nhất, gia đình bà Chọn và con trai căn cứ vào Thông báo số 52 và 53 /TB-UBND ngày 24/6/2009 của UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc thu hồi đất ở tại đô thị. Theo đó, tổng diện tích đất ở đô thị của 2 hộ của gia đình bà Chọn và con trai là 544m2, không phải là 326,4m2 như 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho 2 hộ gia đình năm 2003 (chưa tính các loại đất khác).

Ngôi nhà gia đình ông Nguyễn Đăng Trung Đông đang sinh sống. Ảnh: Hoàng Hữu

Thứ hai, gia đình bà Chọn và con trai đề nghị xem xét lại giá đền bù thu hồi cho phù hợp với thực tế. Theo bà Chọn và ông Đông, vị trí đất của gia đình là vị trí 2 (cách 20m từ đường trục chính Điện Biên vào), nhưng chỉ được thị xã Nghĩa Lộ tính giá 33 nghìn đồng/1m2.

Trong khi đó, ở vị trí tương tự (nhà hàng xóm liền kề, giáp đường Điện Biên) được áp giá đền bù hơn 54 triệu đồng/1m2 (cao gấp hơn 1.600 lần). Như vậy gây ra thiệt hại kinh tế lớn cho gia đình.

Giữa tháng 4/2024, có mặt tại khu vực tổ 3, phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), PV Dân Việt ghi nhận có một dự án đường giao thông đang được triển khai xây dựng dở dang.

Đoạn đầu tuyến đường có chiều dài khoảng 100m, do chưa thể giải phóng mặt bằng, người dân phải đi trên con đường bê tông nhỏ. Trên khu vực này, 2 ngôi nhà chưa chấp thuận đền bù để phá dỡ công trình nhà ở trả mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Tuyến đường dài 1,6km, nhà thầu đã thi công xong 1,5km còn lại 100m do vướng mặt bằng 2 hộ dân chưa đồng thuận. Ảnh: Hoàng Hữu

Ông Nguyễn Đăng Trung Đông cho biết, việc áp giá đền bù đất của thị xã Nghĩa Lộ đưa ra chưa thỏa đáng và chưa đúng với thực tế đất đang sử dụng. Do đó, gia đình không nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và chưa nhận kinh phí bồi thường.



"Chúng tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị lên UBND thị xã, Ban quản lý dự án xem xét, điều chỉnh lại giá đền bù cho gia đình. Ngoài ra cũng yêu cầu dự án phải bồi thường tài sản gắn liền trên đất như nhà ở, các công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi, phí di chuyển tài sản, phí tạm cư... nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng", ông Đông cho hay.

Theo ông Nguyễn Đăng Trung Đông, chủ đầu tư áp giá đền bù, diện tích đền bù chưa hợp lý nên gia đình ông và mẹ đẻ là Nguyễn Thị Chọn chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Hữu

Sẽ cưỡng chế nếu không đồng thuận

Theo thông tin của UBND thị xã Nghĩa Lộ, đến nay, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã đã chi trả kinh phí cho 3/3 tổ chức và 65/67 hộ gia đình. Sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tổ chức và hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Hiện công trình đã thi công xong 1,5 km, còn đoạn đầu tuyến khoảng 0,1 km chưa thể thi công vì chưa có mặt bằng sạch.

Để làm rõ các nội dung như người dân kiến nghị, PV Dân Việt đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết, hiện dự án đang chậm tiến độ và phải xin gia hạn do vướng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện thu hồi, đơn vị đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích đối với các gia đình chưa đồng ý.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tháo dỡ công trình xây dựng phục vụ dự án. Ảnh: Hoàng Hữu

Theo ông Trung, thị xã Nghĩa Lộ đã thuê đơn vị tư vấn độc lập để thẩm định giá đất đối với các dự án. Việc xác định mức giá đất bồi thường, đối với đất ở được xác định theo phương pháp so sánh; đất nông nghiệp và đất thủy sản được áp dụng theo phương pháp thu nhập. Mức giá được xác định cụ thể, giá đất chuyên trồng lúa nước là 43 nghìn đồng/m2; đất trồng cây hàng năm là 33 nghìn đồng/m2; đất nuôi trồng thủy sản 38 nghìn đồng/m2.

"Mức giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng trong toàn tuyến, các tổ chức, các hộ gia đình, đã đồng thuận nhất trí và nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình", Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chọn và hộ ông Nguyễn Đăng Trung Đông, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nghĩa Lộ cho hay: Thông báo số 52 và 53 /TB-UBND ngày 24/6/2009 của UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc thu hồi đất ở tại đô thị bị sai lệch diện tích.

Do vướng mặt bằng nên 100m đầu tuyến đường trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) chưa thể thi công. Người dân vẫn phải đi tạm trên con đường bê tông rộng khoảng 2m bên cạnh. Ảnh: Hoàng Hữu

"Nguyên nhân sai lệch là do trong quá trình sử dụng các hộ đã tự ý san tạo mặt bằng và dựng nhà trên đất nông nghiệp mà chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Đơn vị tư vấn chưa căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 2 hộ gia đình năm 2003.

Do vậy Thông báo thu hồi đất năm 2009 của UBND thị xã là không chính xác (sai cả về diện tích đất và loại đất)", ông Trung nói và cho rằng, thời điểm ra Thông báo gia đình không có ý kiến về sự không chính xác của Thông báo theo quy định, cùng với đó hai Thông báo số 52 và 53 ghi thời hạn thu hồi đất sau 180 ngày. Tuy nhiên, sau đó dự án không được triển khai do chưa được bố trí vốn do đó 2 Thông báo trên đã hết hiệu lực.

Về nội dung giá đền bù thu hồi chưa phù hợp thực tế, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ lý giải: Bà Nguyễn Thị Chọn và ông Nguyễn Đăng Trung Đông đã so sánh đất nông nghiệp của gia đình (mức bồi thường 33 nghìn đồng/m2) với đất ở đô thị của hàng xóm liền kề ở mặt đường Điện Biên (mức bồi thường hơn 54 triệu đồng/m2) gây thiệt thòi cho gia đình là không có cơ sở và không hợp lý.

"Quan điểm của thị xã, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình này, phương án cuối cùng nếu các hộ gia đình vẫn không đồng thuận thị xã sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công trình này phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2024 để dự án được thi công theo đúng tiến độ", ông Trung thông tin về diễn biến sự việc.