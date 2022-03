Gần 80 máy bay của Nga bị thu giữ ở nước ngoài

Ngành hàng không Nga chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt. Ảnh: RT

Hôm 22/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev thông báo rằng nước này đã mất 78 máy bay bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cũng báo cáo rằng gần 800 trong số 1.300 máy bay hiện đã được đăng ký quyền tài phán của Nga.

Các máy bay bị thu giữ ngay cả ở một số quốc gia được coi là thân thiện với Moscow, chẳng hạn như Armenia, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà chức trách Nga đã cố gắng đàm phán mua lại số máy bay bị thu giữ nhưng vô hiệu.

"Gần 800 máy bay đã được chuyển sang cơ quan đăng ký hàng không Nga. Chúng tôi sẽ bảo đảm chúng được thông qua một công ty bảo hiểm của Nga. Bên cạnh đó, 78 máy bay đã bị mất", Bộ trưởng Nga tuyên bố trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hội đồng Liên bang hôm thứ Ba.

"Chúng tôi đang tìm cách để thương lượng với bên cho thuê và giải quyết vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa thành công", ông Savelyev nói thêm.

Trước đó, vào ngày 12/3, Cơ quan Hàng không Dân dụng Bermuda (BCAA), nơi trước đây từng đăng ký hầu hết các máy bay Nga, đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hàng không Nga, Cơ quan Đăng ký Máy bay Bermuda hiện sẽ không thể phê duyệt giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho các máy bay Nga.

"Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với lĩnh vực hàng không đã có tác động đáng kể đến khả năng duy trì giám sát an toàn đối với máy bay do Nga vận hành. Do đó, BCAA tạm thời đình chỉ tất cả các giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của những máy bay này", tuyên bố giải thích.

Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật sửa đổi Bộ luật Hàng không của Liên bang Nga. Dự luật do chính phủ đưa ra với mục đích hỗ trợ ngành hàng không của Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt từ bên ngoài, trong đó cho phép đăng ký quyền đối với máy bay nước ngoài do các công ty trong nước thuê.

Tuy nhiên, ít nhất một hãng hàng không của Nga, Red Wings, đã cam kết trả lại tất cả tám chiếc máy bay Airbus đã thuê cho chủ sở hữu. Các chuyên gia suy đoán quyết định của công ty có liên quan đến lo ngại rằng các máy bay của họ ở nước ngoài có thể bị thu giữ.

Một vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga sau quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ, Canada và tất cả các quốc gia EU đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay Nga. Như một phần của các lệnh trừng phạt chống Nga, Boeing và Airbus đã đình chỉ mọi hoạt động bảo dưỡng tất cả các máy bay mà các hãng vận tải Nga thuê.

Theo các nhà chức trách Nga, đây là động thái có thể gây tổn thương cho người dân nước này. Tổng thống Putin đã mô tả các biện pháp trừng phạt này là "một chiến lược tấn công được tiến hành thông qua các phương tiện kinh tế, chính trị và thông tin".