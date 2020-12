Gạo ST25 bị tụt hạng gạo ngon nhất thế giới, Cục Trồng trọt nói: Sao không gửi loại gạo khác đi thi?

Tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 - World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 12 được diễn ra tại Mỹ từ 1-3/12/2020, có 2 loại gạo được chọn vào vòng chung kết là ST25 của Việt Nam và gạo của Thái Lan, Kết quả, ST25 được giải Nhì, trong khi năm 2019, ST25 đoạt giải nhất, được công nhận là gạo ngon nhất thế giới.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, tại sao đơn vị tham gia cuộc thi lại tiếp tục chọn gạo ST25 đi thi khi nó đã được công nhận là "gạo ngon nhất thế giới", không ai đưa hoa hậu đi thi lần 2 để thành á hậu cả.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho rằng, gạo ST25 đã đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới thì không nên tiếp tục gửi đi dự thi.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), ông Cường cho biết, việc đưa ST25 tiếp tục dự thi cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 là kế hoạch của tác giả giống lúa và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

"Quan điểm của chúng tôi là khi gạo ST25 đã được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 thì tốt nhất không nên tiếp tục gửi đi dự thi nữa, bởi trong một năm nay, ST25 đã được định vị trong lòng người tiêu dùng là loại gạo ngon nhất thế giới, giờ lại chỉ được giải nhì trong cuộc thi này" - ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, Hiệp hội Lương thực Việt Nam hoàn toàn có thể gửi các loại gạo khác đi thi, thay vì chọn ST25.

"Việt Nam có rất nhiều loại gạo ngon, chất lượng tốt, hoàn toàn có thể mang đi dự thi để khẳng định giá trị gạo Việt. Có thể chúng ta không được giải nhất tại cuộc thi danh giá này nhưng chỉ cần được nhắc tên thì thương hiệu gạo Việt cũng được khẳng định, chứng tỏ gạo Việt có nhiều sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng" - ông Cường nhấn mạnh.

Gạo ST 25 đã được trao giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam do Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức hôm 3/11. Ảnh: Hồng Phúc.

Về việc Thái Lan cũng nhiều năm chỉ gửi gạo Hom Mali đi dự thi, có năm được giải, có năm không, ông Cường cho rằng, Hom Mali là một thương hiệu gạo nổi tiếng của Thái Lan, nó đã được khẳng định trong lòng người tiêu dùng, trong khi với gạo ST25, để tạo ra thương hiệu, định hướng thị trường thì cần có thời gian, vì vậy khi gửi đi dự thi lần 2 phải hết sức cẩn trọng.

Tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm ngoái diễn ra tại Philippines, gạo ST 25 của kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự đã vượt mặt Thái Lan, được xướng tên là gạo ngon nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt được danh hiệu này trong cuộc thi tìm kiếm gạo ngon trên phạm vi toàn cầu.

ST 25 là giống lúa không cảm quang, chu kỳ sinh trưởng 95-105 ngày, có thể trồng 2 vụ mỗi năm. Đặc biệt, đây là giống thích nghi rộng, có thể phát triển tốt trên đất luân canh lúa - tôm nước lợ cũng như mùa đông lạnh trên cao nguyên.



Về chất lượng, ưu điểm của ST25 là mặt gạo trắng tự nhiên, cơm thơm mùi dứa, dẻo nên được người tiêu dùng không thích cơm quá mềm ưa chuộng.

Trước khi lên đường thi quốc tế năm nay, gạo ST 25 đã được trao giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam do Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức hôm 3/11.