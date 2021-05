Giá bán căn hộ chung cư vẫn 'leo thang'

Sau khi cơ "sốt đất" ở nhiều địa phương có dấu hiệu hạ nhiệt, bức tranh chung thị trường bất động sản vẫn cho thấy, mặt bằng giá bán căn hộ vẫn giữ đà tăng và liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.



Báo cáo thị trường nhà ở TP.Hà Nội của CBRE cho biết, trong 3 tháng qua, nguồn cung căn hộ tiếp tục dồn về phân khúc trung cấp, trong khi hạn chế từ các phân khúc còn lại.

Mức biến động giá của các phân khúc khác phụ thuộc nhiều vào mặt bằng giá các dự án mới mở bán. Do ở vị trí đắc địa hơn, các dự án mở bán mới trong quý này có giá tốt hơn các dự án bung hàng ở quý trước, góp phần đẩy giá phân khúc cao cấp và bình dân tăng lần lượt 9% và 5% theo quý.

Trên thị trường thứ cấp, một số dự án cao cấp mới hoàn thiện gần đây tại các khu vực dân cư đã phát triển như Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tăng giá 3-7% theo năm. Trong khi đó, mức giá trung bình của cả khu vực (bao gồm các dự án đã hoàn thiện từ lâu) chỉ dao động 1-3% theo năm.

Bất chấp tác động xấu từ dịch Covid-19, giá căn hộ chung cư vẫn tăng.

Còn theo JLL Việt Nam, cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho biết giá bán căn hộ tại Hà Nội vẫn được dự báo tăng. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, xu hướng tăng giá đang chậm lại. Mức giá ghi nhận tốc độ tăng chậm hơn so với quý trước, giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.555 USD một m2 trong quý I.

Mặt khác, theo JLL, dù giá bán niêm yết tại các dự án không có dấu hiệu giảm, các chủ đầu tư để cải thiện hiệu suất bán hàng vẫn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi như: gói hỗ trợ lãi suất 0%, chiết khấu dịp cuối năm và kéo dài thời hạn thanh toán cho phép khách mua ở trước trả sau. Hiện tượng này xảy ra rõ rệt hơn ở phân khúc cao cấp từ năm ngoái và tiếp tục diễn ra trong 3 tháng đầu năm.

Tương tự Hà Nội, theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn, dù lượng sản phẩm chào bán và nhu cầu giao dịch căn hộ tại TP.HCM đang có dấu hiệu giảm mạnh dưới tác động từ sự bùng phát dịch bệnh, giá bán phân khúc này vẫn tiếp tục leo thang.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 4/2021, nguồn cung mới của thị trường giảm mạnh, hàng loạt dự án đang chào bán tập trung buộc phải tạm thời trì hoãn vì Covid-19. Tuy nhiên, bất chấp việc nguồn cung và nhu cầu giao dịch giảm, giá bán căn hộ chung cư không ghi nhận có biến động giảm trong tháng 4 vừa qua.

So với mức giá chào bán tháng 3/2021, căn hộ tại TP.HCM có xu hướng đi ngang nhưng nếu so với thời điểm cùng kỳ năm trước, mặt bằng giá của phân khúc này vẫn tiếp tục tăng thêm 5%, đạt mức trung bình 45-47 triệu đồng/m2 và gần tiệm cận mức 50 triệu đồng/m2. Cá biệt có nhiều dự án chào bán trong cuối tháng 4 vừa qua còn có biên độ tăng giá đạt gần 7-10% so với mức chào bán cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận của DKRA Vietnam cho thấy, trong tháng 4/2021, mặt bằng giá sơ cấp một số dự án bán ra trong tháng tăng đáng kể, mức tăng trung bình dao động khoảng 8-15% so với giai đoạn trước đó. Những dự án đã bàn giao nhà, hình thành khu dân cư hiện hữu thu hút tốt sự quan tâm của thị trường, đặc biệt là các dự án có mức giá dưới 45 triệu đồng/m2, phương thức thanh toán kéo dài, hỗ trợ vay ngân hàng linh hoạt.