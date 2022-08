Giá cá lăng tăng đột biến 100.000 đồng/kg

Chia sẻ với Dân Việt, anh Đinh Văn Linh, Giám đốc HTX Dịch vụ thủy sản Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, những ngày gần đây giá cá lăng đã tăng đột biến, gấp đôi so với năm ngoái. Hiện, giá cá lăng được các hộ nuôi của HTX và các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã Bình Thanh bán với giá 100.000 đồng/kg.

Anh Linh lý giải, giá cá lăng tăng cao như hiện nay là do năm 2021 ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cá lồng khó tiêu thụ, cộng với tình trạng giá thức ăn cho cá tăng cao nên nhiều hộ nuôi đã "treo lồng". Chính bởi vậy, dẫn đến cung không đáp ứng cầu, nguồn cá lăng khan hiếm đã đẩy giá cá lăng lên 100.000 đồng/kg như hiện nay.

Anh Đinh Văn Linh, Giám đốc HTX Dịch vụ thủy sản Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, do nguồn cung thiếu hụt nên giá cá lăng đang tăng đột biến lên 100.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Ngọc

"Năm 2020 và 2021, dịch bệnh Covid-19 khiến gia đình tôi và các thành viên trong HTX Dịch vụ thủy sản Bình Thanh nuôi cá lỗ nặng nên giảm diện tích nuôi cá. Hiện, giá cá lăng đã tăng gấp đôi lên 100.000 đồng/kg, nhưng không có hàng để bán", anh Linh chia sẻ với Dân Việt.

Hiện nay, gia đình anh Linh đang nuôi 20 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, bên cạnh nuôi cá lăng, anh còn nuôi cá chiên, trắm cỏ.

Tương tự, anh Hà Mạnh Tâm ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong (Hòa Bình) cũng đang rất vui mừng khi giá cá lăng tăng đến 100.000 đồng/kg.

Anh Tâm chia sẻ, 2 năm vừa qua giá cá lăng giao buôn chỉ đạt 50.000 đồng/kg, thời điểm thấp nhất chỉ đạt 40.000 đồng/kg. Hai năm liên tiếp bỏ vốn vào đầu tư duy trì ổn định 24 lồng cá đặc sản anh lỗ nặng. Nhưng 3 tháng trở lại đây, anh Tâm bắt đầu có lãi khi giá thu mua cá lăng tăng gấp đôi so với trước.

Thành viên HTX Dịch vụ thủy sản Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đang rất phấn khởi do giá cá lăng tăng cao 100.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Ngọc





Ông Bùi Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thung Nai cho biết, trên địa bàn xã hiện có 71 hộ gia đình đầu tư gần 271 lồng nuôi cá các loại, cho thu hoạch trung bình 100 tấn cá, 40 tấn tôm/năm. Nhờ giá cá lăng tăng cao đã giúp nhiều hộ gia đình có lãi.

Tại tỉnh Hà Giang, anh Hồ Sỹ Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cho biết, anh đang có 10 lồng nuôi cá chiên và cá lăng chấm.

Anh Đức cho hay, hiện nay giá cá lăng chấm đang tăng cao khiến người nuôi cá lồng dọc sông Lô trên địa bàn xã đang rất phấn khởi. Các nhà hàng và thực khách sành ăn đều liên tục gọi điện trước để đặt hỏi mua cá nhưng cũng không đủ để đáp ứng.

Theo các hộ nuôi cá lồng ở Hòa Bình, giá cá lăng tăng đột biến 100.000 đồng/kg như hiện nay là do nhiều hộ bỏ lồng không nuôi cá do giá thức ăn tăng quá cao. Ảnh: Minh Ngọc

Hiện, cá lăng chấm khi xuất bán trọng lượng phải đạt từ 2,2 - 2,5kg/con thì mới đạt tiêu chuẩn. Với giá cá lăng 100.000 đồng/kg như hiện nay thì người nuôi cá sẽ có lãi cao.

Cũng chính vì giá cá lăng tăng cao nên giá cá bán lẻ tại các cửa hàng hải sản ở Hà Nội và TP. HCM tăng mạnh lên 190.000 - 210.000 đồng/kg.

Anh Trường, chủ cửa hàng hải sản ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hiện mức giá cá lăng bán lẻ trên đang tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do giá cá nhập vào tăng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, để cá được bảo quản sống tốn nhiều chi phí. Hiện, các loại chi phí đầu vào đều tăng 20-30% so với đầu năm nên đẩy giá cá bán lẻ tăng mạnh.



Cũng chia sẻ với Dân Việt, một thương lái tại Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính kiến giá cá lăng tại các hộ nuôi tăng đột biến, là do giá thức ăn thủy sản tăng gấp đôi khiến người nuôi thua lỗ, nhiều hộ dân bỏ trống lồng dẫn đến nguồn cung giảm, khiến giá tăng cao.