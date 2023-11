Giá cà phê ngày 27/11: Lặng sóng trong nước, hai sàn trái chiều phiên đầu tuần

Giá cà phê hôm nay 27/11: Lặng sóng, giá cà phê ổn định đầu tuần

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.545 USD/tấn sau khi tăng 2,17% (tương đương 54 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 168,15 US cent/pound sau khi giảm 0,53% (tương đương 0,90 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h30 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 27/11/2023 lúc 11:30:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 27/11/2023 lúc 11:30:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay lặng sóng. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.700 - 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay lặng sóng. Trong đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.700 - 58.500 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.700 đồng/kg. Tiếp đến Gia Lai và Kon Tum là 58.200 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, Đắk Nông có giá 58.300 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 58.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Nguồn cung từ vụ thu hoạch niên vụ 2023 - 2024 dồi dào khiến giá cà phê trong tháng 10 chịu áp lực. Tuy nhiên, nhu cầu trên thế giới đối với cà phê Robusta vẫn lớn, do đó xu hướng giảm có thể sẽ kết thúc vào tháng 1-2/2024 khi vụ thu hoạch ở nhiều nơi đã hoàn tất.

Cụ thể: Tháng 10, thị trường cà phê toàn cầu bước vào niên vụ 2023 – 2024. Ngân hàng Rabobank ước tính sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2023 – 2024 sẽ đạt 172,6 triệu bao, gần ngang bằng với dự báo nhu cầu tiêu thụ. Trong khi đó, USDA dự báo sản lượng niên vụ 2023-2024 có thể lên đến 174,3 triệu bao, xuất khẩu 122,2 triệu bao, tiêu thụ 170,2 triệu bao và tồn kho cuối vụ ở mức 31,8 triệu bao.

Số liệu của ICO cho thấy tính đến hết niên vụ 2022-2023, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 110,8 triệu bao, giảm 5,5% so với niên vụ 2021-2022 và chiếm hơn 90% tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu.

Giá cà phê thế giới (theo ICO) tháng 10 đã giảm nhẹ 0,8% xuống mức bình quân 151,6 US cent/pound, dao động trong khoảng 146 - 160,1 US cent/pound.

Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA), mặc dù giá cà phê trong năm 2023 tăng cao nhưng nhiều diện tích cà phê tại Việt Nam khó tăng thêm do nhiều nơi đã chuyển đổi để trồng sầu riêng, trái cây.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 1,3 triệu tấn, trị giá hơn 3,3 tỷ USD, giảm 9,5% về lượng và 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê Robusta nhân xô tháng 10 tại thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 9/2023.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm của giá cà phê nội địa sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn do nguồn cung dồi dào khi các vùng trồng ở Tây Nguyên đang thu hoạch. Tuy nhiên, nhu cầu trên thế giới đối với cà phê Robusta vẫn lớn, do đó xu hướng giảm có thể sẽ kết thúc vào tháng 1-2/2024 khi vụ thu hoạch ở nhiều nơi đã hoàn tất.

Bệnh thối rễ cọc (Tuyến trùng Pratylenchus coffea và nấm Fusarium spp) hại cà phê

Bệnh xuất hiện chủ yếu trên cà phê kiến thiết cơ bản trồng lại trên đất khai hoang từ các vườn cà phê già cỗi hay các vườn cà phê bị bệnh thối rễ tơ.

Rễ cọc của cây bị thối và đứt ngang, bộ rễ tơ gần mặt đất phát triển mạnh. Do đó cây vàng lá rất rõ vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô.

Cây bị bệnh rất dễ nhổ lên bằng tay, ở những cây bị bệnh nặng rễ tơ cũng bị thối.

Cho đến nay biện pháp hữu hiệu nhất và kinh tế nhất là phòng bệnh bằng cách phải rà rễ cẩn thận khi khai hoang, sau đó phải cải tạo đất bằng các cây lương thực ngắn ngày hay cây đậu đỗ ít nhất trong thời gian 2 - 3 năm trước khi trồng mới lại cà phê.

Đối với các vườn cây đã bị bệnh cần kịp thời đào bỏ các cây bị bệnh và đem đốt để chống lây lan.