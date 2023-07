Sau mùa gặt, bao giờ lũ con nít tụi tôi vẫn đi ra ruộng đào hang bắt cá. Loại cá lóc (cá tràu), cá trê làm hang rất giỏi. Sắp vào mùa hạn, ruộng bắt đầu khô, cứ vén cỏ ven đường ruộng mà tìm kiểu chi cũng bắt được cá lóc, cá trê...

Cá tràu đồng làm món chi cũng ngon. Nấu canh chua, làm lẩu, kho rim, kho nghệ. Mỗi món đều có cái ngon riêng của nó. Chỉ cần kiếm được con cá là sẽ có một bữa no căng với những món của mẹ. Trong tất cả các món của mẹ nấu với cá lóc, món mà tôi thấy sang nhất là món cá lóc giả cầy. Món này không dễ gì mà ăn được, bởi vì phải bắt được có cá to, nhiều thịt thì mẹ mới làm. Mà để tóm được chú cá tràu to ở ruộng thì phải cần kỹ năng và cả may mắn nữa.

Mẹ tôi làm cá lóc khá kỹ, nếu không làm kỹ nó sẽ tanh lắm. Ban đầu sẽ cắt vi vảy, moi mang lấy mật. Mẹ thường giữ lại bộ lòng vì lòng cá lóc rất dai ngon. Đánh vảy xong mẹ đem cá ra sân cát, rồi chà cá trên cát cho đến khi con cá trắng bóc ra mới được.

Mẹ bảo, nếu không làm như vậy, khi nấu cá sẽ có mùi rong rêu rất khó ăn. Chà cá thiệt trắng xong, sẵn mấy trái khế chua mẹ hái vào vắt lấy nước ra thau rồi cho cá vào rửa với nước khế. Xong rửa lại với nước sạch, để ráo, lấy muối rang thoa vào con cá.