Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất thế giới, doanh nghiệp "đứt" đơn hàng, than không lãi nhiều

Thống kê một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, chi phí tài chính của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng đang có xu hướng tăng lên vì mặt bằng lãi suất tăng cao. Cùng với đó, tổng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn và ngắn hạn của một số công ty xuất khẩu gạo như Lộc Trời, Vinaseed, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, XNK Nông sản Thực Phẩm An Giang,… trong quý II có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình như Lộc Trời ghi nhận khoản này trong quý II là 6.949 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.