Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã được nghe tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND Gia Lai nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2018-2023 và các tham luận.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội ND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Gia Lai khóa VIII, các cấp Hội ND toàn tỉnh luôn chủ động bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Gia Lai, tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Đồng chí Đinh Khắc Đính (thứ 3 từ phải) - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Lộc

Trong tổ chức thực hiện, các cấp Hội ND tỉnh Gia Lai luôn sáng tạo, xác định các vấn đề quan trọng, ưu tiên để triển khai thực hiện. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp được quan tâm; chất lượng cán bộ, hội viên và chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và nâng cao đời sống của nông dân.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, thu hút hàng chục ngàn hội viên, nông dân tham gia.

Mô hình trồng sầu riêng của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Đến nay, toàn tỉnh có 115 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có 66.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã đóng góp 7 tỷ triệu đồng, 36.769 ngày công, hỗ trợ cây, con giống trị giá 5 tỷ đồng để giúp đỡ 2.333 hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội ND tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính, phong trào nông dân tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như các cấp Hội có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; tích cực tham gia cuộc vận động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo về "làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bên vững"; tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững…

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 893 cuộc đối thoại của các đc lãnh đạo các cấp với nông dân, trong đó cấp cơ sở 727 cuộc, cấp huyện 62 cuộc và cấp tỉnh 4 cuộc... Với tinh thần hướng về cơ sở, về hội viên và bà con nông dân, hoạt động của các cấp hội trên địa bàn đã từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của hội viên nông dân trong nhiệm kỳ qua.

Những kết quả này đã góp phần củng cố vị thế của tổ chức Hội ND; sự gắn kết giữa nông dân với tổ chức Hội ngày càng chặt chẽ; củng cố niềm tin của nông dân với các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và hệ thống chính trị các cấp để từ đó đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.