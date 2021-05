Giá mít Thái hôm nay 31/5: Mít Thái loại Nhất tăng thêm 1 giá, chủ vựa nói câu gì động viên nông dân trồng mít?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 31/5: Giá cao nhất 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 31/5 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, giá mít Thái hôm nay tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 30/5.

Giá mít Thái hôm nay 31/5 cập nhật cho thấy giá mít Thái không dao động nhiều so với hôm qua 30/5. Riêng giá mít thái Tiền Giang hôm nay tăng 1.000 đồng/kg. Vựa nói thị trường khó khăn, đang cố gắng duy trì mua mít giúp dân. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 31/5 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 10.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 6.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 3.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 30/5, các thương lái báo giá mít Thái thu mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Về giá thu mua tại vựa, sáng nay 31/5, tại Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 12.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 31/5: Không dao động

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 31/5 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tương đương so với hôm qua 29/5 đối với mít Nhất.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 31/5 cho biết, giá mít loại Nhất là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 31/5: Mít Thái loại Nhất 8.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 31/5, giá mít Thái không dao động so với hôm qua 30/5.

Các lái mít sáng nay 31/5 đang cắt mít tại vườn báo giá mít hôm nay như sau, giá mít loại Nhất từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 5.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 31/5: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 31/5 tương đương so với hôm qua 30/5.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 31/5 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 4.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 2.000 đồng/kg.

Chủ vựa mít nói thị trường tiêu thụ mít Thái đang lúc khó khăn, cố gắng duy trì mua mít giúp dân

Một số vựa thu mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, thị trường khó khăn đối với mít Thái, giá thu mua phía Trung Quốc giảm, việc vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng không thuận lợi.

Thêm vào đó, phần lớn mít Thái của người dân không được đẹp, thường bị hư trái, thối trái do ảnh hưởng của thời tiết, nấm bệnh xuất hiện, mưa nhiều. Kể cả trái đã lựa đem lên container vận chuyển đi cũng bị ảnh hưởng về chất lượng.

Trước sự khắt khe của thị trường, các vựa rất cố gắng duy trì mua mít. Đồng thời, hy vọng người dân trồng mít Thái thông cảm, vượt qua thời gian khó khăn này. Sau khi hết dịch Covid-19, vào mùa nghịch tới, giá mít Thái sẽ có cơ hội tăng trở lại.