Cập nhật giá sầu riêng hôm nay 7/9/2023: Sầu riêng đứng giá

Giá sầu riêng hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang. Hiện tại, sầuThái loại lựa đẹp giữ ổn định ở mức 80.000 - 85.000 đồng/kg tại cả 3 khu vực trọng điểm. Sầu riêng Ri6 loại đẹp cũng ổn định ở mức 55.000 - 59.000 đồng/kg, tạm thời chưa có sự thay đổi.

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, mức giá này giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 80.000-85.000 đồng/kg, loại này đi ngang giá so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-78.000 đồng/kg, không thay đổi so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 80.000-85.000 đồng/kg, loại này cũng giữ ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-78.000 đồng/kg, không thay đổi so với giá ngày hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 7/9, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 80.000-85.000 đồng/kg, mức giá này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-78.000 đồng/kg; cũng không thay đổi so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 7/9. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng ngày 7/9: Sầu Thái, sầu Ri6 đi ngang

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng thu về gần 1,3 tỷ USD, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của các loại rau quả.

Vụ sầu riêng ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 3, khu vực Tây Nam bộ vào chính vụ và kéo dài đến tháng 5; tháng 4 - 7 là thời điểm sầu riêng chính vụ ở khu vực miền Đông Nam bộ; từ tháng 7 - 10 là chính vụ của khu vực Tây Nguyên; từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau sầu riêng nghịch vụ ở miền Tây cho thu hoạch.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, kim ngạch nhập khẩu lên tới vài tỷ USD mỗi năm. việc Trung Quốc trồng sầu riêng chưa chắc đã có trái, và có trái chưa chắc đã ngon. Bởi lẽ, cây sầu riêng kén chọn thổ nhưỡng, khí hậu, nắng quá hay mưa nhiều quá đều không được. Sầu riêng trồng ở vùng không có nước sẽ rất khó. Trung Quốc trồng ở Hải Nam, đây là khu vực gánh chịu nhiều cơn bão, cây rung lắc sẽ khó đậu và giữ quả. Muốn thành công cũng phải mất 10 năm.

Sầu riêng Philippines, Thái Lan chỉ có theo mùa, còn Malaysia mới chỉ được xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc hàng đông lạnh. Nếu Việt Nam làm tốt khâu vùng trồng cũng như đóng gói, 10 năm tới nước ta không cần lo lắng về thị trường cho sầu riêng. Với thị trường Trung Quốc 1,4 tỷ dân, sầu riêng Việt Nam chất lượng, giá cả phải chăng sẽ phục vụ được đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc.

Phòng trừ rầy xanh gây hại sầu riêng một số điểm cần lưu ý

Hiện tại, ngoài rầy phấn hay còn gọi là rầy nhảy gây hại trên cây sầu riêng còn có đối tượng mới mà nông dân hay gọi là rầy xanh. Theo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bến Tre, rầy xanh trưởng thành thường trú ẩn ở những cây ký chủ phụ xung quanh vườn sầu riêng, khi sầu riêng ra đọt non thì rầy xanh mới tìm đến đẻ trứng vào bên trong 2 phiến lá chưa mở, sau đó trứng nở thành rầy non và gây hại bên trong phiến lá, nếu mật số cao thì lá non sẽ rụng trước khi nở lá. Đây là điểm lưu ý thứ nhất.

Thứ hai, ngoài việc chọn đúng thuốc thì lượng nước phun trên cây để ngừa và tiêu diệt rầy xanh cũng hết sức quan trọng mà người dân ít quan tâm, thường chỉ chú ý việc tăng liều khi pha thuốc, có khi tăng gấp 2-3 lần so khuyến cáo. Liều thì mạnh nhưng do lượng nước ít nên khi phun thuốc không đủ để tiếp xúc, phủ đều trên bề mặt lá nơi rầy xanh gây hại hay trú ẩn, kết quả chỉ diệt được một số rầy xanh nhưng hệ quả là tạo nên tính kháng thuốc của rầy ngày một cao.

Thứ ba, phun như thế nào để diệt được rầy xanh thì chưa được quan tâm, với một lượng dung dịch và nồng độ thuốc phù hợp cho một đơn vị diện tích, nhưng khi phun mà không phủ đều hết tán cây sầu riêng và tiếp xúc đối tượng cần phun, cả cây ký chủ phụ thì kể như chưa đạt.

Thứ tư, thời điểm phun có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng ngừa nhất là đối với rầy xanh trên cây sầu riêng, một khi đã thấy rầy xuất hiện thì gần như 30% lá sầu riêng đã bị gây hại và tiến hành phun trị thì không kịp, lá non vẫn bị rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, do tính kháng thuốc của rầy xanh hiện tại khá cao do việc phòng trị của người làm vườn chưa tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, cũng như hiệu lực thuốc gần đây có thời gian rất ngắn chỉ khoảng 1-2 ngày sau khi phun nên một số cây ra đọt không đồng loạt (trước hoặc sau kỳ phun) vẫn hay bị rầy xanh tấn công nên cần phải phun bổ sung hay rút ngắn thời gian phun lặp lại.

Như vậy, để phòng trừ rầy xanh gây hại sầu riêng có hiệu quả cần quan tâm những điểm lưu ý trên và thực hiện tốt nguyên tắc 4 đúng sau:

- Đúng thuốc: Cần sử dụng nhóm thuốc có gốc sinh học để bảo vệ môi trường và thiên địch, tránh sự kháng thuốc như Emamectin Benzoat (Tasieu 1.9EC, Rồng lửa 7.5WG, Emaben 3.6WG…) Abamecttin (Reagant 3.6EC, Abafax 1.9EC…) và nên kết hợp với dầu khoáng (SK Enpray 99EC; DS 98,8EC…).

- Đúng liều, lượng: Cần pha đúng theo liều khuyến cáo của nhà sản xuất và lượng nước đủ để phun cho vườn cây. Thực tiễn sản xuất cho thấy lượng phun hợp lý phải từ 10-20 lít/cây/lần phun đối với cây đã cho trái và tùy cây có tán lớn nhỏ.

- Đúng lúc: Thời điểm phun tốt nhất là khi cây vừa nhú đọt non và cần phun lặp lại sau đó 7-10 ngày để tiêu diệt lứa rầy non (nếu còn) và nên phun vào buổi chiều để tăng hiệu lực của thuốc đối với rầy xanh.

- Đúng cách: Phải biết điều chỉnh béc phun phù hợp theo từng vị trí của cây cao, thấp, trong hay ngoài tán để có hình thức phun mưa, phun sương hay phun dạng khói…