Giá dầu liên tục biến động. Giá dầu giảm khi đường ống Druzhba hoạt động trở lại, sau phục hồi với thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. Dầu Brent đã trở về mức giá dưới 93 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 17/11: Giá dầu giảm

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,73% xuống 84,967 USD/thùng vào lúc 8h07 (giờ Việt Nam) ngày 17/11. Giá dầu thô Brent cũng giảm 0,83% xuống 92,093 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh chủ yếu do áp lực nguồn cung hạ nhiệt sau khi dòng dầu từ Nga qua đường ống Druzhba đến Hungary được khơi thông.

Ở diễn biến khác, thông tin vụ nổ tên lửa ở Ba Lan được bán bởi lực lượng phòng không Ukraine chứ không phải Nga, qua đó dẹp tan lo ngại xung đột leo thang trong khu vực, cũng góp phần hạ nhiệt lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Nga.

Về phía cầu, diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, làm giảm đáng kể kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu, qua đó cũng khiến giá dầu ngày 17/11 giảm mạnh.

Giá dầu thế giới chốt phiên 16/11 giảm, khi các nhà giao dịch đánh giá số liệu về dự trữ nhiên liệu của Mỹ.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 16/11, dự trữ dầu thô thương mại của nước này giảm 5,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 11/11.

Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường S&P Global Commodity Insights (Mỹ) nhận định nguồn cung dầu của Mỹ sẽ giảm 400.000 thùng.

Các nhà giao dịch cũng đánh giá triển vọng nhu cầu dầu của toàn cầu.

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ công bố ngày 15/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cả năm 2022 (mức 2,1 triệu thùng/ngày), trong khi hạ dự báo của năm 2023 (chỉ còn 1,6 triệu thùng/ngày).

Vào ngày 14/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của cả hai năm 2022 và 2023.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm đối với xuất khẩu dầu khí của Nga qua đường hàng hải, cũng như việc áp giá trần khí đốt, sẽ khiến thị trường dầu càng trở nên khó đoán định.

Theo IEA, các lệnh cấm vận của EU đối với dầu thô và dầu mỏ của Nga, cũng như dịch vụ vận tải hàng hải, sẽ gia tăng sức ép đối với sự cân bằng dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt gây áp lực cho các thị trường dầu diesel. Việc áp đặt một mức trần giá dầu có thể phần nào xoa dịu những căng thẳng thị trường, song không thể ngăn được các biến động khó lường trong khi còn tồn tại các thách thức về logistics. IEA cho rằng các yếu tố này sẽ càng thúc đẩy những bất ổn trong thị trường dầu thế giới.

IEA cho biết, khi các quốc gia tìm cách tự chủ khỏi nguồn cung dầu của Nga vào năm tới, sản lượng dầu của quốc gia này sẽ giảm 1,4 triệu thùng/ngày (bpd). Trong khi đó, việc áp đặt lệnh cấm đồng nghĩa EU sẽ cần tìm nguồn cung thay thế 1 triệu bpd dầu thô và 1,1 triệu bpd các sản phẩm dầu, trong đó dầu diesel là sản phẩm đặc biệt khan hiếm và đắt đỏ.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, trong cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây đã kêu gọi nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ.

Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và cũng là thành viên dẫn đầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Cuộc hội đàm trên diễn ra trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) quyết định cắt khai thác 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 11/11, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 11/11.

Theo đó, tại kỳ điều chỉnh giá này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít (như kỳ trước), giảm trích lập mặt hàng xăng RON 95 xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), và dầu mazut xuống mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 500 đồng/kg); dầu diesel và dầu hỏa trích lập ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước). Đồng thời, tiếp tục không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 17/11 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.711 đồng/lít; giá xăng RON 95 không cao hơn 23.867 đồng/lít; giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 24.983 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 24.747 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.760 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 01/11/2022 và ngày 11/11/2022 là: 101.200 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 5,585 USD/thùng, tương đương 5,841% so với kỳ trước); 428,786 USD/tấn dầu mazut 180CST (tăng 32,858 USD/tấn, tương đương 8,299% so với kỳ trước); 132.453 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,765 USD/thùng, tương đương 0,573% so với kỳ trước); 95.541/thùng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 4,616 USD/thùng, tương đương 5,076% so với kỳ trước); 124.474 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,431 USD/thùng, tương đương 1,162% so với kỳ trước).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu (Công văn số 11575/BTC-QLG ngày 08/11/2022). Việc điều chỉnh này tác động làm tăng mức giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E5 RON 92: 22 đồng/lít; xăng RON 95: 149 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 726 đồng/lít; dầu hỏa: 47 đồng/lít; dầu mazut 180cst 3,5S: 0 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 4 của mặt hàng này tính từ giữa tháng 10 đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng trong nước đã qua 30 kỳ điều chỉnh, trong đó 17 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Được biết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát và bước đầu đưa ra 8 vấn đề cần đề xuất, sửa đổi đối với các Nghị định 83/2014; 95/2021 về kinh doanh xăng dầu.

Trước những bất cập của thị trường xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì để rà soát, sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ ngay trong tháng 11.

Các Nghị định đề xuất sửa đổi gồm Nghị định 83/2014 và Nghị định 95/2021 về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, có 8 vấn đề được Bộ Công Thương đề xuất, sửa đổi. 8 đề xuất này được Bộ Công Thương đưa ra sau khi đã rà soát cùng với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Một là vấn đề chu kỳ điều hành giá xăng dầu. Hai là quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu. Ba là đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn. Bốn là quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu.

Năm là quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sáu là việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu. Bảy là việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tám là việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định nguồn cung xăng dầu hiện nay không thiếu nhưng thực tế vẫn bị đứt gãy ở một số phân khúc.



Về nguồn cung xăng dầu, theo báo cáo của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2 nhà máy lọc dầu trong nước đã đạt tổng sản lượng 12,9 triệu tấn xăng dầu thành phẩm. Ngoài ra, theo số liệu của cơ quan chức năng về xuất nhập khẩu thì 10 tháng năm 2022, các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu đã nhập 5,7 triệu tấn xăng dầu.

Như vậy, tổng nguồn xăng dầu cho đến giờ này là 18,6 triệu tấn, đạt trên dưới 90% nhu cầu tiêu dùng trong cả năm nhưng trên thực tế thị trường xăng dầu vẫn bị đứt gãy nguồn cung ở một số phân khúc.

Việc đổ xăng tại các cây xăng ở Hà Nội hiện đã bớt căng thẳng hơn trước đó. Cảnh xếp hàng dài tuy còn xuất hiện ở một số cửa hàng, nhưng người mua vẫn được đáp ứng lượng xăng theo yêu cầu.



Bộ Công Thương cũng đã có công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các cục quản lý thị trường về giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

Đồng thời tiến hành ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn, hoàn thành xong trước ngày 16/11/2022.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan quản lý thị trường tập trung giám sát cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm; kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào; thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngoài ra, các thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.