Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Tăng nhẹ với hy vọng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Trung Quốc

Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Giá dầu đã trên đà phục hồi

Dầu đã tăng khoảng 3% vào phiên trước, vì thị trường đánh giá kế hoạch hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc trong bối cảnh các lệnh phong toả có thể được áp đặt tại thủ đô Bắc Kinh.

Cập nhật lúc 7 giờ ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 101,8 USD/thùng, tăng 0,14 USD, tương đương 0,14%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 “neo” mức 105 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Giá dầu tăng, Brent duy trì 105 USD/thùng.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên đầu tuần, khi các lệnh phong tỏa của Trung Quốc đe dọa nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới.

Các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ tiền mặt khi cần thời gian đánh giá tình hình và tác động các tin tức từ Trung Quốc. Mặc dù lực mua “bắt đáy” đã quay trở lại, tuy nhiên thị trường cũng không còn nhiều động lực tăng mạnh. Hiện tại, giới chức Bắc Kinh cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho 20 triệu dân, tương đương với 90% dân số chỉ trong 5 ngày cuối cùng của tháng 4. Điều này ít nhiều cũng sẽ giảm nhu cầu đi lại, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ kéo dài từ 29/04 - 04/05 vốn là thời điểm du lịch tăng cao. Thông tin này nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên thị trường trở lại trong phiên hôm nay.

Bên cạnh đó, cải thiện về yếu tố nguồn cung cũng sẽ là yếu tố gây tác động tiêu cực đến giá. Phía Libya cho biết sản lượng dầu có thể sắp quay trở lại ngưỡng bình thường, sau khi tuần trước liên tục phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Nguồn thu ngân sách phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô khiến cho nước này phải tìm cách phục hồi hoạt động khai thác và bán hàng, bất chấp các bất ổn chính trị trong nước vẫn đang tiếp diễn.

Các lệnh phong toả của Trung Quốc tiếp tục là yếu tố đe doạ nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới. Đã 4 tuần kể từ khi Thượng Hải bắt đầu các lệnh hạn chế nghiêm ngặt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thành công trong kiểm soát dịch. Điều này không chỉ đe doạ đến nền kinh tế thứ 2 toàn cầu mà còn cả thế giới, khi sự suy giảm sức mua hàng hoá nói chung và năng lượng nói riêng của nước này tạo ra nhiều lo ngại lớn trên thị trường. Theo ước tính, nhu cầu tiêu thụ dầu của quốc gia nhập khẩu hàng đầu có thể sẽ giảm đến 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 1,2% nhu cầu toàn cầu.

Trong khi đó, nguồn cung dầu đang cho thấy không có sự sụt giảm như dự đoán ban đầu. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu nước này sẽ tăng dần lên để bù đắp mức thiếu hụt từ Nga. Theo số liệu từ hãng dịch vụ Dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí tại Mỹ tiếp tục có tuần tăng thứ 5 liên tiếp lên 695 giàn trong tuần trước.

Bên cạnh đó, dữ liệu theo dõi tàu chở hàng của Bloomberg cho thấy lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga trong tuần kết thúc ngày 22/4 vẫn duy trì ở mức 4 triệu thùng. Lượng dầu bán sang thị trường châu Á tăng dần lên khi mà chênh lệch giữa giá dầu Brent và giá sản phẩm chủ lực của Nga, dầu Urals vẫn duy trì ở mức trên 30 USD/thùng.

Trong nước, từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).