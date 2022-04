Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Dầu tiếp tục giảm, giá xăng trong nước ra sao sau kỳ nghỉ lễ?

Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Giá dầu WTI giảm, Brent giữ nguyên 105,3 USD/thùng

Cập nhật giá dầu thế giới lúc 6 giờ 15 phút ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 101,9 USD/thùng, giảm 0,12 USD, tương đương 0,12%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 được bảo toàn ở mức 105,3 USD/thùng.

Thị trường dầu vẫn thấp thỏm vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều bất ổn tiềm ẩn, đà phục hồi của thị trường dầu khó duy trì vững chắc. Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua, khi thị trường đánh giá lại các triển vọng tại Trung Quốc và Nga. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI tăng 3,21% lên 101,7 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 2,4% lên 104,61 USD/thùng.

Thị trường vẫn đang giằng co giữa các yếu tố đối lập nhau, cả ở phía nguồn cung lẫn nhu cầu. Một mặt, các hình ảnh vệ tinh thực tế cho thấy rất nhiều vấn đề đang tiếp diễn tại Trung Quốc do các lệnh phong tỏa. Hoạt động mua sắm giảm đáng kể, khi khoảng 1/4 dân số đang bị đặt dưới các lệnh hạn chế di chuyển.

Chưa có kế hoạch chắc chắn và rõ ràng để đảm bảo các khu vực sản xuất có thể khôi phục tiến độ như trước, kể cả khi chính quyền địa phương muốn sắp xếp nhân công sinh hoạt tại nơi làm việc. Lĩnh vực xây dựng, bất động sản, một trong các ngành thường nhận được nhiều hỗ trợ để kích thích nền kinh tế chung, hiện vẫn đang đình trệ và không có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Mặt khác, việc dòng chảy khí tự nhiên từ Nga sang Ba Lan đã tạm dừng trong sáng nay làm dấy lên lo ngại Nga thật sự sẽ cắt đứt nguồn cung năng lượng đối với các quốc gia “thù địch”. Mặc dù dòng chảy đã được nối lại, tuy nhiên một lần nữa thông tin này “nhắc nhở” thị trường rằng quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay Tổng thống Putin.

Giá khí tự nhiên tại châu Âu và Mỹ đồng loạt tăng trước tin tức này, bất chấp giai đoạn tháng 4-đầu tháng 5 thường là thời điểm giá khí tự nhiên suy yếu do nhu cầu tiêu thụ giảm theo mùa. Đây sẽ là yếu tố châu Âu cần cân nhắc trước khi ra quyết định về lệnh cấm vận năng lượng trong gói trừng phạt thứ 6.

Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, nhiều khả năng giá dầu có thể sẽ gặp áp lực trở lại tại vùng 104 USD/thùng hôm nay.

Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Trong nước, từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 28/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).