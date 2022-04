Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Dầu vẫn trên 100 USD/thùng, giá xăng dầu trong nước tới đây ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Giảm, nhưng duy trì trên 100 USD/thùng

Cập nhật giá dầu thế giới lúc 6 giờ 35 phút ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 105,1 USD/thùng, giảm 0,27 USD, tương đương 0,26%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 “neo” ở mức 107,22 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch hôm qua, khi lo ngại về nguồn cung sụt giảm tiếp tục là yếu tố chính dẫn dắt thị trường. Khả năng Đức sẽ cùng tham gia với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác để cấm vận dầu Nga - điều có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu hơn nữa.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,27 USD lên 107,59 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,34 USD lên 105,36 USD/thùng.

Mắc kẹt giữa các yếu tố trái chiều, giá dầu thô nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng giằng co.

Thị trường tiếp tục “mắc kẹt” giữa 1 bên là lo ngại về vùng giá “phá hủy nhu cầu” và một bên là nguy cơ nguồn cung sụt giảm nhanh chóng từ phía Nga. Đây là đặc trưng của thị trường trong suốt tuần này, phần nào khiến cho giá dầu liên tục diễn biến giằng co tuy nhiên biên độ giao dịch lại hẹp dần. Hiện tại giá hợp đồng WTI kỳ hạn tháng 06/2022 đang giao động trong khoảng hẹp 100-103 USD/thùng.

Trong thời điểm này, tác động của các báo cáo thị trường dầu không còn quá lớn. Các báo cáo gần đây vẫn đang xác nhận xu hướng chung mà giới phân tích kỳ vọng trước đó, chính là sản lượng dầu tại Mỹ tăng rất thấp và chỉ “nhỏ giọt”, từ 11,8 triệu thùng/ngày lên 11,9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, xuất khẩu xăng dầu, đặc biệt là nhiên liệu chưng cất tăng mạnh khi các nước châu Âu tìm kiếm nguồn thay thế cho sản phẩm từ Nga.

Yếu tố có thể dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay có thể sẽ đến từ phản ứng của thị trường trước dữ liệu lạm phát Chi phí tiêu dùng cá nhân PCE, vốn là thước đo lạm phát ưa thích thứ 2 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Mặc dù phần lớn thị trường đều đã định giá rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 5 sắp tới, tuy nhiên PCE tăng quá nóng có thể mở đường cho Fed tiếp tục tăng lãi suất liên tục trong cuộc họp tháng 6, tháng 7.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu liên tục gặp áp lực tại vùng 103 USD/thùng. Khả năng cao giá vẫn chưa thể thoát khỏi vùng này trong phiên giao dịch hôm nay.

Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Trong nước, từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 29/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).