Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Giá xăng dầu trong nước lại sắp tăng tiếp?

Áp lực nguồn cung thắt chặt đã lấn át lo ngại tiêu thụ dầu toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh cấm vận, trừng phạt của EU với Nga sắp có hiệu lực đã hỗ trợ giá dầu hôm nay quay đầu đi lên.

Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Dầu thô lấy lại đà tăng

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 31/10/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2022 đứng ở mức 88,37 USD/thùng, tăng 0,47 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12/2022 đứng ở mức 95,90 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô sẽ bị thắt chặt hơn khi các lệnh cấm vận của EU với Nga có hiệu lực, trong đó có thị trường tàu chở dầu.

Không chỉ phải đối diện với sự bất ổn xung quanh việc EU áp trần giá dầu đối với dầu thô Nga mà thị trường dầu thô và vận chuyển dầu còn đang phải đối diện với câu hỏi ai sẽ vận chuyển dầu của Nga và bằng cách nào từ ngày 5/12 tới.

Dữ liệu ước tính từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong tháng 9/2022, Nga đã xuất khẩu 7,5 triệu thùng/ngày các sản phẩm thô và tinh chế. Điều này có nghĩa nếu Nga muốn tiếp tục đưa sản lượng này vào thì trường thì sẽ phải đồng ý bán dầu của mình bằng hoặc thấp hơn giới hạn giá mà EU và G7 đặt ra, còn nếu không thì sẽ buộc phải tìm đội tàu khác, công ty bảo hiểm, tài chính... đáp ứng được yêu cầu của Nga để chuyển sản lượng này đến các thị trường có thể.

Giá dầu ngày 31/10 cũng được thúc đẩy mạnh bởi tâm lý tích cực của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sau loạt dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, Trung Quốc.

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, giá dầu thô cũng đang phải đối diện với những rủi ro lớn từ diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

Trước đó, giá dầu Brent Biển Bắc và dầu WTI đều ghi nhận một tuần qua đi lên. Giá dầu Brent tăng khoảng 2% và WTI tăng khoảng 3%.

Các chuyên gia dự báo, giá dầu có khả năng duy trì đà tăng khi rủi ro thiếu hụt nguồn cung tăng lên trong khi lo ngại suy thoái giảm bớt.

Thị trường đang tìm mọi lý do để thuyết phục bản thân rằng Fed sắp chuyển hướng sang chính sách mang tính hỗ trợ hơn, sau một loạt các số liệu cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt. GDP quý III tại Mỹ tăng 2,6%, về mặt tích cực số liệu này đủ tốt để giúp Mỹ rời khỏi trạng thái suy thoái kỹ thuật khác với khu vực châu Âu. Về mặt tiêu cực, tuy nhiên tiêu thụ nội địa chỉ đóng góp 0,5%, còn lại là đóng góp của xuất khẩu ròng, khiến cho giới đầu tư đưa ra quan điểm Fed có thể cân nhắc giảm tốc tiến trình tăng lãi suất. Sự thiếu vắng các bài phát biểu của các quan chức Fed cho đến tận cuộc họp tháng 11 phần nào khiến cho tâm lý lạc quan dễ lan rộng, dù mục đích thật sự của chính sách tiền tệ thắt chặt là giảm lạm phát vẫn chưa đạt được.

Trong khi đó, thị trường năng lượng nói chung đang rơi vào cuộc khủng hoảng rộng nhất từ trước đến giờ, khiến cho một sự mất cân bằng nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nặng nề. Về lý thuyết, phần nào đó các năng lượng hóa thạch như dầu, khí tự nhiên, than đá có thể thay thế nhau nếu một trong số các sản phẩm thiếu hụt nghiêm trọng hoặc tăng giá quá cao, tuy nhiên hiện tại thị trường đang thiếu hụt toàn bộ các sản phẩm này. Nguyên nhân, không ít thì nhiều, đều do sự gia tăng căng thẳng địa chính trị từ Nga. Dầu của Nga chiếm 14% nguồn cung thế giới, khí tự nhiên chiếm 17% trong khi than chiếm ít nhất 16%. Dù thế giới đang tìm cách thích ứng với các cú sốc từ yếu tố địa chính trị, tuy nhiên sự “mỏng manh” của hệ thống năng lượng hiện tại khiến cho giá các mặt hàng đều dễ tăng.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 21/10, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 21/10.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 21/10, mỗi lít xăng RON 95 tăng 337 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 204 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 596 đồng/lít.

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít và dầu mazut ở mức 708 đồng/kg. Đồng thời không thực hiện chi Quỹ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 31/10 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.496 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 22.344 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 24.783 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.663 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.899 đồng/kg và giảm 195 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 19/10 của xăng RON 92 là 89,26 USD/thùng, RON 95 là 92,75 USD/thùng. Còn dầu diesel mức giá 130,10 USD/thùng; dầu hỏa là 121,38 USD/thùng, dầu mazut là 383,32 USD/tấn.

Cũng theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu giữa 2 kỳ điều hành gần đây có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng đối với xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa, giảm nhẹ với xăng RON 92 và dầu mazút.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 11/10 ngày 21/10 là giá xăng RON 95 là 94,830 USD/thùng, tăng 0,595 USD/thùng, tương đương tăng 0,631% so với kỳ trước. Giá dầu hỏa 24,951 USD/thùng, tăng 3,403 USD/thùng, tương đương tăng 2,799% so với kỳ trước. Giá dầu diezen là 134,338 USD/thùng, tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,399% so với kỳ trước. Giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 là 91,299 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng, tương đương giảm 0,01% so với kỳ trước. Giá dầu mazút là 389,054 USD/tấn, giảm 12,758 USD/tấn tương đương giảm 3,175 USD/tấn so với kỳ trước.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng đã tăng hai lần liên tiếp sau 4 lần giảm giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 28 lần điều chỉnh giá, trong đó có 15 lần tăng, 12 lần giảm, và một lần giữ nguyên.

Giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 1/11 được dự báo tăng nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 310 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 570 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 27/10 tiếp tục tăng so với kỳ trước. Bình quân mỗi thùng xăng RON 92 (loại dùng để pha chế xăng E5 RON 92) là 90,77 USD/thùng; mỗi thùng xăng RON 95 là 95,52 USD. Các loại dầu cũng cùng xu hướng tăng.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai (1/11) có thể tiếp tục tăng theo xu hướng giá thế giới. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 310 đồng/lít, xăng RON 95 có thể tăng 570 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hỏa được dự báo tăng thêm 70 đồng/lít, dầu diesel tăng 220 đồng/lít, dầu mazut tăng 370 đồng/kg.

Nếu cơ quan điều hành tăng trích lập quỹ bình ổn, giá xăng có thể không đổi hoặc tăng ít hơn. Trường hợp dự báo trên chính xác, giá xăng sẽ có lần tăng thứ ba liên tiếp sau 4 phiên giảm.