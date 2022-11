Lo ngại suy thoái kinh tế và việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp chống dịch sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu khiến giá dầu hôm nay quay đầu đi xuống.

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Giá dầu thô giảm mạnh

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 9/11/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2023 đứng ở mức 87,85 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 8/11, giá dầu WTI giao tháng 1/2023 đã giảm tới 3 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 1/2023 đứng ở mức 95,29 USD/thùng, giảm 0,07 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 2,79 USD so với cùng thời điểm ngày 8/11.

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Giá dầu thô giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Giá dầu thô giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Giá dầu thô giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Giá dầu thô giảm mạnh

Giá dầu hôm nay giảm mạnh chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ không được như kỳ vọng khi áp lực suy thoái do lạm phát, giá năng lượng ngày càng lớn, trong khi diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19 tại Trung Quốc đang buộc nước này phải cân nhắc duy trì các biện pháp phòng chống dịch.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng tác động tiêu cực đến giá dầu thô.

Giá dầu ngày 9/11 giảm mạnh còn do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong năm 2022.

Cụ thể, theo dữ liệu được Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố, dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 4/11 đã tăng 5,618 triệu thùng, cao hơn nhiều mức dự kiến 1,1 triệu thùng. Tính chung từ đầu năm, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 31 triệu thùng, trong khi dự trữ dầu chiến lược giảm xuống mức 197 triệu thùng.

Ở diễn biến khác, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã cắt giảm triển vọng nhu cầu dầu của nước này trong năm 2023 và dự báo sản lượng của nước này thấp hơn tới 21% so với dự báo được đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu.

Giá dầu tại thị trường châu Á đã đi xuống trong phiên 8/11, do những lo ngại về suy thoái kinh tế và tình trạng bùng phát dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và lấn át những lo ngại về nguồn cung.

Cả hai loại dầu chủ chốt đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 vào phiên trước đó (7/11), giữa bối cảnh Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang cân nhắc việc rút bớt các hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến dịch Covid-19.



Tuy nhiên, các quan chức y tế Trung Quốc cuối tuần qua đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc đối với chính sách “Zero Covid” của nước này. Ngoài ra, dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của nước này bất ngờ giảm trong tháng 10/2022. Số ca nhiễm Covid-19 mới đã tăng lên. “Công xưởng” của thế giới đang phải chống chọi với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, báo hiểu khả năng phong tỏa xã hội chặt chẽ như đã từng áp dụng. Điều này cũng đe dọa triển vọng nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu.

Đồng USD mạnh hơn cũng ảnh hưởng đến giá dầu, vốn được định giá bằng đồng USD. “Đồng bạc xanh” mạnh hơn khiến hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này, để định hướng giao dịch.

Do lạm phát và lãi suất gia tăng ở các nước phương Tây lớn, giá dầu kỳ hạn vẫn đang được định giá trong khả năng xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này cùng với việc nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc giảm, là những lý do khiến giá dầu kỳ hạn giảm trong vài tháng qua.

Các nhà phân tích cho biết, các nguyên tắc cơ bản trong ngắn hạn đối với dầu vẫn tăng, với trọng tâm là các vấn đề về nguồn cung.

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với dầu mỏ Nga, được áp đặt để trả đũa cuộc xung đột Nga-Ukraine, dự kiến bắt đầu từ ngày 5/12 và sau đó EU sẽ ngừng nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm dầu của Nga vào tháng 2/2023.

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm 7/11, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến tăng khoảng 1,1 triệu thùng trong tuần trước.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 1/11, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 1/11.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/11, giá xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, dầu diesel tăng 290 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 sau khi tăng 380 đồng, giá bán ra 21.870 đồng/lít; xăng RON95 tăng 410 đồng, giá bán ra 22.750 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel sau khi tăng 290 đồng, giá bán ra 25.070 đồng/lít; dầu hỏa tăng 120 đồng, giá bán ra 23.780 đồng/lít.

Bộ Tài chính thông báo tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành ngừng chi quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON 92 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 là 300 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg, không trích lập quỹ đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa.

Đây là lần tăng giá liên tiếp thứ 3 của mặt hàng này tính từ giữa tháng 10 đến nay.

Như vậy, so với giá các mặt hàng nói trên vào đầu tháng 1/2022, mỗi lít xăng RON 95-III đang rẻ hơn khoảng 2.100 đồng/lít, còn dầu diesel đắt thêm 6.800 đồng.

Tại kỳ điều hành trước (21/10), giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 200 đồng/lít, lên 21.490 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 340 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít. Cùng với xăng, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh, riêng dầu diesel tăng 600 đồng/lít, lên 24.780 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá các mặt hàng xăng trong nước đã qua 29 kỳ điều chỉnh, trong đó 16 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 9/11 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 21.873 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 883 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 22.756 đồng/lít (tăng 412 so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 25.070 đồng/lít (tăng 287 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 23.783 đồng/lít (tăng 120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.082 đồng/kg (tăng 183 đồng/lít so với giá bán hiện hành).

Được biết, Bộ Tài chính đã có quyết định tăng chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu, dự kiến áp dụng từ 11/11.

Ngày 8/11, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu, thời gian dự kiến áp dụng là từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính thông báo tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cụ thể, xăng nền để phối trộn xăng E5 RON 92 là 640 đồng/lít (tăng 290 đồng); xăng RON 95: 1.280 đồng/lít (tăng 560 đồng); dầu diesel 0,05S: 730 đồng/lít (tăng 160 đồng); dầu hỏa: 1.740 đồng/lít (tăng 660 đồng); dầu madut 180cst 3,5S: 1.290 đồng/kg (giữ nguyên).

Người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng. Ảnh: NP

Trước đó, chi phí đưa xăng, dầu từ nước ngoài về Việt Nam được tăng vào ngày 8/7 và áp dụng từ ngày 11/7 với mức tăng 350 đồng/lít đối với xăng nền phối trộn xăng E5 RON 92 (tăng 60 đồng); xăng RON 95 lên 720 đồng/lít (tăng 350 đồng); dầu diezen 0,05S lên 570 đồng/lít (tăng 340 đồng); dầu hỏa lên 1.080 đồng/lít (tăng 650 đồng); dầu madut 180cst 3,5s lên 1.290 đồng/kg (tăng 390 đồng).

Trước đề xuất tăng chi phí vận chuyển xăng dầu trong nước, Bộ Tài chính cho biết, qua tổng hợp thông tin và số liệu của các thương nhân đầu mối, xăng premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không phát sinh đột biến như khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặt khác, các khoản chi phí này mới được điều chỉnh tăng ngày 7/10/2022 và sẽ được tiếp tục rà soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022, thông báo áp dụng vào 10/01/2023. Vì vậy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào 10/01/2023 theo đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, kết quả tổng hợp của 28 đơn vị gửi báo cáo thực hiện chỉ có 2 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng năm 2022 là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu.

2 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm là Tổng công ty Dầu Việt Nam (giảm 6 đồng/lít), Công ty Anh Phát (giảm khoảng 136 đồng/lít).

3 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P.

Còn lại 21 đơn vị kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng năm 2022.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định giá xăng dầu bán lẻ trong nước nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành tới do giá xăng dầu thế giới gần đây tăng mạnh cộng với việc chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu vừa tăng lên, dự kiến áp dụng từ 11/11.