Giảm nghèo bền vững ở một nơi nghèo heo hút của Điện Biên đang tốt lên nhờ dòng vốn này

UBND huyện Mường Nhé "xắn tay" ký ủy thác với Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên

Theo ông Lò Văn Chiên, Chủ tịch HĐND huyện Mường Nhé thì tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mường Nhé hiện nay chiếm gần 60% theo chuẩn nghèo mới. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi. Để người dân có vốn sản xuất, UBND huyện đã ký ủy thác với Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên để người dân được vay vốn ưu đãi. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay đã có nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, có thu nhập vài trăm triệu/năm.

Trước đây, kinh tế gia đình anh Lò Văn Thuận ở xã Nậm Vì, phụ thuộc khá nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Cả gia đình chỉ trông vào nương sắn, nương ngô nên cuộc sống khá bấp bênh. Trong lúc khó khăn bế tắc chưa tìm được hướng đi để thoát nghèo, năm 2011, anh Thuận được Hội Nông dân xã giới thiệu ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện. Với số vốn vay ban đầu 50 triệu đồng, anh đầu tư mua 3 con bò giống về nuôi. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, chỉ sau 2 năm đàn bò giống của anh đã bắt đầu sinh sản. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", anh Thuận vẫn tiếp tục vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vừa nuôi bò thịt vừa nuôi bò sinh sản và đã gây dựng được mô hình trang trại với 23 con trâu, bò sinh sản.

Từ đồng vốn của Ngân hành CSXH, anh Lò Văn Thuận ở xã Nậm Vì (Mường Nhé) đã thoát nghèo. Thu nhập mỗi năm của gia đình anh đạt trên 200 triệu đồng từ bán trâu, bò, lợn. Ảnh VInh Duy.

Cùng với việc triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, Ngân hàng CSXH huyện còn quan tâm, hỗ trợ cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm đối với người lao động. Điển hình là chị Giàng Thị Mỷ, bản Mường Toong 1, xã Mường Toong. Sau khi nghiên cứu thị trường và được đào tạo nghề may mặc, chị Mỷ đã đầu tư mở cửa hàng may mặc chuyên sản xuất kinh doanh trang phục truyền thống. Chị Mỷ chia sẻ: "Với quyết tâm thoát ly khỏi đồng ruộng, năm 2017, tôi đã vay Ngân hàng CSXH huyện 50 triệu đồng để tìm hướng đi mới thoát khỏi đói nghèo. Số vốn vay ban đầu, chị Mỷ đã dùng một phần học nghề, một phần mua máy may sản xuất kinh doanh trang phục truyền thống của đồng bào Mông. Thấy kinh doanh được, tôi mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện cho nhiều lao động được đào tạo về may mặc có việc làm và thu nhập ổn định".

Xưởng may của chị Giàng Thị Mỷ, bản Mường Toong 1, xã Mường Toong, tạo điều kiện cho 10 lao động với mức lương trên 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh Vinh Duy.

Vốn vay Ngân hàng CSXH thành đòn bẩy xóa nghèo ở Mường Nhé

Không chỉ đảm bảo thu nhập cho gia đình, chị Mỷ còn tiếp tục vay nguồn vốn của Ngân hàng CSXH về giải quyết việc làm để đầu tư thêm máy móc và mở các lớp dạy nghề may cho các chị em phụ nữ người Mông. Việc làm của chị Mỷ không chỉ tạo công ăn, việc làm và nghề nghiệp cho chị em, mà còn góp phần giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc của đồng bào dân tộc Mông qua những bộ trang phục dân tộc truyền thống.

Giống như gia đình chị Giàng Thị Mỷ, gia đình chị Sần Seo Sỳ, bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, trước đây, gia đình chị Sỳ là hộ nghèo. Đời sống khó khăn, gia đình ít tư liệu sản xuất nên dù cố gắng nhưng cuộc sống cũng không được cải thiện. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho gia đình chị Sỳ vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Sau 5 năm sử dụng vốn đầu tư vào nuôi lợn thịt và gia cầm; đến nay, gia đình chị Sần Seo Sỳ đã thoát nghèo. Chị Sỳ chia sẻ: "Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của hội phụ nữ, ngân hàng, cấp ủy, chính quyền địa phương nên cuộc sống gia đình tôi không còn khó khăn nữa. Có tư liệu sản xuất rồi, tôi sẽ cố gắng hơn để phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống".

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH nhiều nông dân của huyện Mường Nhé đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh Vinh Duy.

Với vai trò "cầu nối" giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế, Ngân hàng CSXH huyện Mường Nhé luôn đồng hành cùng các hộ nghèo và đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân. Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện Mường Nhé đã và đang triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách; trong đó hiệu quả nhất là các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm đối với người lao động. Tính đến nay, nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 348,5 tỷ đồng; với 7.890 hộ vay còn dư nợ, 162 tổ tiết kiệm và vay vốn trải khắp các bản, khu dân cư trên địa bàn. Đặc biệt là chương trình cho vay sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với mức dư nợ 33,4 tỷ đồng đã góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Nhé.

Thông qua các cấp Đoàn, Hội ủy thác, các nguồn tín dụng chính sách cho các hội viên vay vốn đã mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều hội viên, giúp họ có cơ hội khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho vay cùng với triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách tín dụng đã và đang tích cực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé.