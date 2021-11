Điện Biên: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 là 1 hotboy bản Lĩnh-"khắc tinh" của tội phạm ma túy, mại dâm

Xã biên giới một thời không bình yên

Chỉ cách thành phố Điện Biên Phủ gần 20km, nhưng xã Mường Pồn, huyện Điện Biên lại có 18,4km đường biên giới với nước bạn Lào.

Những năm trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn phức tạp. Tệ nạn mại dâm, buôn bán ma túy, trộm cặp diễn ra thường xuyên.

Nhớ lại những năm 2005 – 2010 khi "cơn bão ma túy" quét qua Mường Pồn, anh Lường Văn Bình kể lại: "Thanh niên trong xã những năm đấy nghiện ma túy rất nhiều. Họ đi làm ăn xa, nghiện ma túy, không có công việc, về nhà lại rủ đám thanh niên trong xã sử dụng ma túy...".

Theo anh Bình, cũng vì ma túy mà tệ nạn trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra. Con nghiện ăn trộm không từ thứ gì, từ con gà, con chó, có khi lúa ngoài đồng chưa chín cũng bị gặt trộm.

Khổ nhất những gia đình kinh tế khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy đám ruộng. Buổi chiều gặt xong chưa kịp mang về nhà, đêm đến mấy "con nghiện" đã đến thu hộ".

Clip: Bản Lĩnh vùng biên giới xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang trở nên bình yên và trù phú hơn nhờ có sự nhiệt tình, trách nhiệm của Lường Văn Bình, Bí thư chi bộ-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021. Video: Thanh Tùng.

Không chỉ tệ nạn ma túy, trộm cắp mà tệ nạn mại dâm ở bản Lĩnh nói riêng và xã Mường Pồn nói chung cũng phức tạp.

"Nói ra thì xấu hổ, chúng em đi học trên thành phố, nhắc đến Mường Pồn, mọi người lại nháy nhau. Cái nháy mắt đầy ẩn ý đó chúng em hiểu họ nhắc khéo đến việc xã em là nơi có nhiều cô gái đi làm tại các quán café vườn trên thành phố hay các tụ điểm mại dâm ở các tỉnh, thành phố khác" anh Lường Văn Bình chia sẻ thêm.

Anh Lường Văn Bình, thường xuyên cùng công an xã Mường Pồn xuống thôn bản, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại thôn bản.

Là người đảng viên trẻ, Lường Văn Bình luôn đau đáu, làm sao để thanh niên quê mình không nghiện ma túy, không có tệ nạn xã hội. Để bản làng được bình yên, bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

"Nghĩ thì dễ, nhưng thực hiện được mới khó. Thanh niên nghiện ma túy, cho họ đi cai nghiện, về nhà được vài tháng lại tái nghiện. Có người cũng vì nghiện ma túy mà phải bỏ đi biệt xứ, đến giờ cũng không biết sống chết thế nào" anh Bình tâm sự.

Tổ an ninh tự quản bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cùng lực lượng công an xã họp giao ban, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự.

Nhưng không phải khó mà không làm được, anh Bình đã tham mưu cho chính quyền xã Mường Pồn, vận động, tuyên truyền người dân tránh xa ma túy.

Đối với các thanh niên nghiện ma túy, đã được đưa đi cai nghiện, khi trở về tái hòa nhập công đồng. Anh Bình cùng các đoàn thể thường xuyên động viên, hướng dẫn họ cách chăn nuôi, làm kinh tế. Giúp họ xóa bỏ mặc cảm với mọi người để từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Thành lập tổ tự quản, hotboy bản Lĩnh bảo về bản làng

Với mong muốn đem lại bình yên cho bản làng, Lường Văn Bình đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thành lập tổ an ninh tự quản thôn bản. Mỗi thôn bản có một tổ an ninh, do chính người dân trong bản cử người, trưởng bản làm tổ trưởng.

Theo anh Bình thì tổ an ninh có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, trộm cặp. Tổ phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền đến bà con chính sách, pháp luật của nhà nước. Vì thế ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

Tổ an ninh tự quản cùng công an xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) xuống các hộ dân tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Theo trung úy Lò Văn Bích, Công an viên xã Mường Pồn, huyện Điện Biên: Từ khi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc được đẩy mạnh, phát động sâu rộng tới quần chúng nhân dân và nhất là việc đã thành lập được các tổ an ninh tự quản của xã, bản, tình hình an ninh trật tự của địa bàn đã có những chuyển biến rõ nét.

Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của người Bí thư Chi bộ trẻ của bản Lĩnh Lường Văn Bình với nhiều cách làm hay, trách nhiệm với công việc.

Anh Bình chia sẻ thêm: Bản thân là tổ trưởng tổ an ninh tự quản, xác định trọng trách được nhân dân tin tưởng, giao phó. Xây dựng kế hoạch cùng các thành viên trong tổ tuần tra, phối hợp với công an xã trực tiếp tham gia, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về lĩnh vực an ninh trận tự trên địa bàn.



Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ khi mình cùng 3 thành viên trong tổ an ninh bắt giữ đối tượng phạm tội giết người vào tháng 2/2021, anh Bình cho biết: "Đêm 13/2, tức mùng 2 Tết nguyên đán, trên địa bàn xã Mường Pồn xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Các lực lượng công an tỉnh, công an huyện với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường để truy bắt đối tượng...".

Anh Lường Văn Bình đã tham mưu cho Ban chuyên án bằng nhận định, rất có thể đối tượng biết đường rừng, có thể vượt biên. Như thế thì việc vây bắt đối tượng sẽ rất khó khăn. Các mũi trinh sát tỏa đi các hướng để lần dấu vết đối tượng gây án.

Anh Bình cùng 3 thành viên trong tổ an ninh của bản đi theo đường rừng, mật phục sát biên giới. Đúng như dự đoán của anh Bình, lực lượng công an và tổ an ninh đã bắt được đối tượng giết người khi hắn chuẩn bị vượt biên.

Với thành tích này, anh Lường Văn Bình đã được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thưởng nóng, tặng giấy khen.

Ngoài ra anh cùng tổ an ninh tự quản đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân xã đóng góp nhiều ý kiến, trực tiếp tham gia bảo vệ tốt đường biên, cột mốc trên địa bàn và giúp chính quyền địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về phá rừng làm nương rẫy.

Không chỉ làm tốt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, anh Bình còn phát triển chăn nuôi. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Bình được đánh giá có thu nhập cao trong xã.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà, hỗ trợ các hộ nghèo trong bản làm ăn phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ - Lường Văn Bình đã giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, trộm cắp ở bản Lĩnh giảm rõ rệt. Từ đó giúp hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn xã yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhờ những đóng góp kịp thời trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia, liên tục từ năm 2015 đến nay, anh Lường Văn Bình luôn nhận được nhiều giấy khen của các cấp, các ngành về những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trở thành nông dân điển hình của địa phương.