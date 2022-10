Giao dịch mua bán chung cư tại TP.HCM thấp nhất kể từ năm 2019

Do ảnh hưởng điểm nghẽn tín dụng, giao dịch mua bán chung cư tại TP.HCM thời gian qua liên tục sụt giảm. Ông Võ Hồng Thắng - Phó Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng không nới "room" tín dụng của các ngân hàng cùng các nút thắt pháp lý chưa được tháo gỡ, bất động sản TP.HCM nói chung và phân khúc chung cư nói riêng vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Báo cáo thị trường bất động sản thị trường TP.HCM quý 3/2022 của Savills Việt Nam cho thấy, nguồn cung sơ cấp căn hộ chung cư quý 3 của thị trường bất động sản chỉ đạt 6.600 căn (giảm 51% theo quý). Trong đó, nguồn cung mới chỉ có 2.270 căn, (chiếm 34% nguồn cung sơ cấp), còn lại là nguồn cung của 4 dự án giai đoạn tiếp theo tính ra nguồn cung mới đã giảm 82% theo quý.

Giao dịch mua bán chung cư tại TP.HCM đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Ảnh: H.T

Lượng giao dịch căn hộ trong quý 3/2022 đã giảm 89%, xuống còn hơn 990 căn và tỷ lệ hấp thụ giảm 54 điểm phần trăm theo quý, thấp nhất kể từ năm 2019. Theo Savills Việt Nam, các dự án mới có tỷ lệ hấp thụ 35% do giá cao; hơn 60% nguồn cung mới có giá hơn 11 tỷ đồng/căn.

Chuyên gia của Savills Việt Nam cho biết, giá sơ cấp đạt mức cao mới với hơn 124 triệu đồng/m2. Giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu có mức giá tăng 10% đối với các căn mới. Khi so sánh giá bán sơ cấp và thứ cấp trên mỗi m2 của các căn hộ cùng hạng và quận, các căn hộ hạng B có giá thứ cấp thấp hơn so với căn hộ sơ cấp khoảng 35% và ở căn hạng C mức chênh lệch này là lên tới 60%.

Khảo sát của Savills Việt Nam về thị trường thứ cấp cho thấy chênh lệch giữa giá sơ cấp và thứ cấp nhìn chung cao hơn ở các quận được quy hoạch tốt và đô thị hóa cao. Trong quý 3/2022, giá thứ cấp giảm ở quận 1, 3 và TP.Thủ Đức nhưng lại tăng ở mức tăng thấp ở các quận khác. Điều này phản ánh rằng chủ nhà và nhà đầu tư đã hạ thấp kỳ vọng của họ và có cơ hội cho những người tìm mua bất động sản

Giá nhà vẫn tăng mặc giao dịch mua bán chung cư tại TP.HCM giảm

Theo các chuyên gia của Savills Việt Nam, việc tăng lãi suất vào cuối quý 3/2022 và dòng vốn tín dụng hạn chế sẽ thách thức các chủ đầu tư và người mua. Khả năng áp thuế đối với người mua có nhiều bất động sản có thể làm giảm đầu cơ và hướng tới người mua để ở.

Thanh khoản thị trường sụt giảm vì điểm nghẽn tín dụng. Ảnh: H.T

Giá sơ cấp tại TP.HCM tăng có thể đẩy nhu cầu sang các tỉnh lân cận như Bình Dương. Các chủ đầu tư đã đưa ra các chính sách ưu đãi để thúc đẩy nguồn cầu, bao gồm chính sách cho thuê lại, tặng kèm gói nội thất, voucher du lịch và chiết khấu cho khách hàng thân thiết.

Bà Võ Thị Khánh Trang - Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu trị trường Savills TP.HCM chia sẻ, trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản TP.HCM đã cho thấy những tín hiệu phát triển tích cực, bất chấp những rủi ro từ lạm phát và chi phí gia tăng. Tuy nhiên, hạn chế tín dụng gây không ít khó khăn cho người mua nhà, dẫn đến khả năng chi trả bị ảnh hưởng đáng kể. Thanh khoản thị trường giảm, giá sơ cấp tăng đã làm giảm lượng giao dịch.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, trong bối cảnh giao dịch mua bán chung cư tại TP.HCM giảm, giá bán liên tục tăng cao, thuê chung cư là giải pháp được nhiều cư dân thành thị lựa chọn. Sự dịch chuyển nhu cầu này là tất yếu, mang tính quy luật. Nếu tình trạng nguồn cung tiếp tục khan hiếm không được cải thiện thời gian tới, xu hướng này sẽ phát triển mạnh.

Giá bán chung cư tại TP.HCM liên tục tăng. Ảnh: H.T

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết trong bối cảnh thị trường đang lao dốc nhiều phân khúc vì điểm nghẽn tín dụng, HoREA đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý nhưng bảo đảm tăng cường giám sát, không buông lỏng thị trường nhà đất, làm thế nào để tiếp cận được tín dụng một cách thuận lợi hơn.