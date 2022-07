Lu Đi là dưa chuột đặc sản của người Mông vùng cao Sơn La, cắn vài miếng, tan cả nắng nóng

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi về bản Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khi những trái Lu Đi (một loại dưa chuột trái to hơn nhiều so với dưa chuột thường) trên nương vào mùa thu hoạch. Loại trái đặc sản này đã giúp rất nhiều hộ người Mông nơi đây thoát nghèo, làm giàu.