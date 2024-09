Ký ức Hà Nội: Tình người trong cơn bão Yagi

Buổi sáng 08/9/2024 thức dậy, sau cơn cuồng phong bão tố đêm trước, tôi thấy cây cối xung quanh đổ ngổn ngang. Cơn bão số 3 (Yagi) quét qua Thủ đô Hà Nội đã gây ảnh hưởng nề về con người và tài sản. Nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ khắp nơi.

Bão Yagi đổ bộ Hà Nội khiến nhiều cây xanh đổ ngổn ngang. Ảnh tác giả cung cấp.

Trước khi bão đổ bộ vào nội thành, Hà Nội có mưa và gió giật khá lớn. Tình cờ dạo quanh trên mạng, theo dõi tin tức về bão tôi phải dừng lại một lúc và chú ý đến hình ảnh dòng người đi xe máy vất vả vượt qua cầu Nhật Tân ra phía ngoại thành Hà Nội.

Từng đợt gió lớn tạt trực tiếp, sức mạnh như có thể quăng quật mọi thứ kèm theo mưa lớn ồ ạt như trút nước. Những người đi xe máy chỉ dám đi chậm, cố gắng bám trụ trên cầu chỉ sợ bị gió hất văng. Nhưng hành động được dân tình chia sẻ, bàn luận sôi nổi và được ngợi khen chính là việc nhiều ô tô lớn đã chủ động tiến gần đến đoàn xe máy, đi chậm song song và giữ khoảng cách an toàn cho đoàn xe máy đi vượt qua cơn lốc tố bất chợt kéo đến.

Lúc này bác tài trên ô tô đưa tay ra hiệu cứ yên tâm mà đi lên phía trước, gió to mưa to đã có những chiếc xe ô tô che chắn để những người đi xe máy an toàn vượt qua cầu đi sang được địa phận bên kia của cầu Nhật Tân.

Hình ảnh ấm áp tình người mùa mưa bão ở Hà Nội. Ảnh: Cao Sang.

Hình ảnh đó thực sự đã gây xúc động mạnh cho những người theo dõi, nhất là những ai may mắn đang ở trong nhà vào thời điểm mưa to gió lớn đó. Hành động đẹp mang đầy tính nhân văn của các bác tài xế ô tô giúp đỡ người đi xe máy qua cầu Nhật Tân mang đến một thông điệp về tình người ấm áp giữa chốn nội đô.

Ở mảnh đất Thủ đô nhiều khó khăn, thử thách, trong hoàn cảnh hoạn nạn khi bão về, vẫn có rất nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Một bạn trẻ chia sẻ lên trang cá nhân như sau: "Xe lớn chắn gió cho xe máy qua cầu cảm thấy ấm lòng thật. Tháng trước, khi đi trên cầu Vĩnh Tuy, mình cũng được xe lớn che chắn như này. Hôm đó hai chị em chở đồ về nhà không may bị rớt khỏi xe, đồ văng hết cả ra đường, nhưng thật may có bác tài xế xe buýt đi đến khúc đó, xe đi chậm lại và dừng hẳn xe để che chắn dòng xe phía sau cho mình nhặt đồ…

Giây phút đó bản thân cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhặt xong chỉ biết cúi đầu cảm ơn bác tài xế. Có lẽ đó là lý do mình rất yêu Việt Nam. Khi gặp khó khăn người Việt chúng ta luôn đùm bọc nhau. Tình người ấm áp!".

Ở nội thành Hà Nội, sau cơn bão Yagi hàng chục nghìn cây xanh đổ gãy, đường sá bị hư hỏng, nhiều mái nhà không còn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, bằng tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã đứng lên hỗ trợ người dân xung quanh, mọi người cùng nhau phối hợp với đội cây xanh, môi trường đô thị của thành phố nhanh chóng xử lý cây cối đổ gãy;

Nhiều đội cứu hộ được lập ra để tới giúp những gia đình chịu ảnh hưởng của gió bão; nhiều nhà hàng quán ăn quyết định hỗ trợ suất ăn miễn phí cho sinh viên, người già, người bị ảnh hưởng mưa bão ngay ở Hà Nội. Tất cả đều vô cùng ấm ám, chân thành, bằng cả cái tâm của đồng bào cưu mang những khi hoạn nạn, khốn khó…

Sự tương trợ, đồng lòng lúc khó khăn luôn được trân trọng giữa mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ảnh tác giả cung cấp.

Suy rộng hơn, con người Việt Nam luôn mang tình thương yêu đối với đồng bào, với những người gặp khó khăn và sẵn lòng giúp đỡ không cần lợi danh. Truyền thống "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" vẫn được gìn giữ và phát huy giữa cuộc sống hiện đại nhiều đổi thay, xô bồ.

Cơn bão nào dù lớn đến đâu cũng sẽ qua đi, chúng ta có thể chịu tổn thất ít nhiều với những hậu quả của bão lũ, nhưng tình yêu thương của con người dành cho nhau ngay ở mảnh đất ngàn năm văn hiến hay bất kỳ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này vẫn toả sáng rạng ngời.

Đó là giá trị nhân văn cao đẹp luôn được các thế hệ tiếp nối, bất kỳ ai đang sống ở Hà Nội và chứng kiến những khó khăn ở trước mắt. Tất cả cùng chung một dòng máu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên và kề vai sát cánh bằng hành động cao đẹp dù nhỏ bé nhất. Hà Nội là trái tim của cả nước và nơi ấy cũng luôn có những trái tim thiện lương, ấm áp nghĩa tình vì cộng đồng, những người xung quanh mình phải đối diện khó khăn.

