"Hai mẹ con" Quỳnh Kool gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi đang làm phim "Đừng làm mẹ cáu"

Quỳnh Kool bật khóc vì lỡ tin thợ làm tóc

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Quỳnh Kool đã đăng tải loạt ảnh cô xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, còn đang ngấn lệ. Quỳnh Kool chia sẻ, cô đã khóc suốt vài tiếng liền, đến nỗi sưng cả hai mắt vì gặp sự cố khi đi chỉnh lại mái tóc.

Preview phim Đừng làm mẹ cáu tập 3. (Nguồn: VFC)

Từ những hình ảnh Quỳnh Kool chia sẻ có thể nhận thấy phần mái bằng vốn được cắt tỉa gọn gàng vào nếp ở tạo hình nhân vật Hạnh trong phim Đừng làm mẹ cáu hiện tại đã bị thợ tóc cắt qua lông mày. Đã vậy, tóc mái của nữ diễn viên hiện tại nhìn lưa thưa, chỗ dài chỗ ngắn. Dù là sự cố khiến nữ diễn viên "bực phát khóc" nhưng người hâm mộ không thể nhịn cười khi ngắm diện mạo mới của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi đi cắt tóc mái. (Ảnh: FBNV)

Quỳnh Kool cũng đã thuật lại sự cố éo le khi quyết định cắt tóc: "Vì để tiện cho việc đi điều trị họng nên tiện ghé tiệm tóc nhờ tỉa bấm cái mái đi xíu thôi vì còn đi quay phim. Dặn anh ấy là cắt dưới lông mày để cuốn lô lên là vừa, trước khi cắt đã bảo anh ấy kĩ rồi. Ấy thế mà anh ấy cắt thành như thế này đây. Cắt xong cái mình cố nhịn đi ra ngoài cửa ngồi thụp xuống khóc mấy tiếng liền không ngừng".

Có lẽ Quỳnh Kool khóc vì lo lắng mái tóc mới này ảnh hưởng tới tạo hình trong phim Đừng làm mẹ cáu của mình. Bên dưới bức ảnh nữ diễn viên đăng tải, nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận an ủi cô.

Sự cố của "hai mẹ con" Quỳnh Kool khiến người hâm mộ bật cười. (Ảnh: FBNV)

Đối với các diễn viên, việc thay đổi mái tóc là cách tạo điểm nhấn và sự khác biệt cho từng nhân vật khi lên sóng. Quỳnh Kool cũng là một trong những diễn viên chịu khó làm mới mái tóc để phù hợp với từng nhân vật. Cách đây không lâu khi đảm nhận vai diễn Sơn Ca cá tính và mạnh mẽ, Quỳnh Kool đã không tiếc cắt đi mái tóc để có hình ảnh phù hợp với một cô gái thích làm nghề sửa ô tô.

Thời điểm hiện tại, Quỳnh Kool đang đảm nhận vai chính tên Hạnh trong phim Đừng làm mẹ cáu. Đây cũng là lần đầu tiên Quỳnh Kool trở thành một bà mẹ đơn thân trên màn ảnh. Hạnh bất đắc dĩ làm mẹ ở tuổi còn đang học hành dang dở và sau khi chị gái qua đời vì tai nạn.

Không chỉ nhận được lời khen về diễn xuất, Quỳnh Kool còn được khán giả hết lời khen ngợi với ngoại hình "nhìn đã thấy hiền" với mái tóc rất phù hợp với tạo hình của Hạnh trên phim. Tuy nhiên, khi bộ phim còn chưa đóng máy thì mái tóc của Quỳnh Kool lại gặp sự cố "dở khóc dở cười" này.

"Con gái Quỳnh Kool" gặp sự cố khiến một bên mắt sưng húp

Bé Cherry An Nhiên không may bị muỗi đốt khiến một mắt sưng húp. (Ảnh: FBNV)

Không lâu sau khi chia sẻ về sự cố mái tóc của mình, Quỳnh Kool tiếp tục chia sẻ những hình ảnh của bé Cherry An Nhiên (đảm nhận vai bé Happi) trong phim Đừng làm mẹ cáu cũng đang gặp sự cố "dở khóc dở cười". Theo tiết lộ của chị Nguyễn Ly Ly (mẹ đẻ bé Cherry An Nhiên - PV) mắt phải của bé sưng húp do bị muỗi đốt. Mẹ bé Cherry An Nhiên dù rất xót con nhưng cũng không thể nhịn cười khi thấy đôi mắt "bên cụp bên xoè" của con gái. Quỳnh Kool đăng tải bức ảnh "hai mẹ con" kèm dòng chia sẻ: "Đoàn phim bất ổn. Hết mẹ rồi đến con, còn đang trong giai đoạn ghi hình kịp phát sóng. Nỗi buồn hai mẹ con nhà Happi".

Bé Cherry An Nhiên vốn gây ấn tượng trên màn ảnh với lối diễn linh hoạt, nhí nhảnh. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, ngây thơ của cô bé khiến bất cứ ai theo dõi cũng thấy nhân vật bé Happi đáng yêu, dễ thương. Sự cố "từ trên rơi xuống" trong quá trình làm phim khiến rất nhiều khán giả lo lắng cho "hai mẹ con" Quỳnh Kool. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng phải thừa nhận, sự cố khiến diện mạo của "hai mẹ con" Quỳnh Kool khiến fan không khỏi bật cười.