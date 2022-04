Hải Phòng: Hội ND cùng Trường THPT Ngô Quyền tổ chức cho học sinh trải nghiệm tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp

Tại buổi tổ chức trải nghiệm, ông Đỗ Đức Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng cho biết: Thực hiện chương trình năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân TP.Hải Phòng và Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền phối hợp tổ chức chương trình học tập, trải nghiệm và tìm hiểu về sản xuất ứng dụng công nghệ cao, an toàn cho thầy, cô giáo và học sinh tiêu biểu tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố.

Hoạt động trải nghiệm thực tế nêu trên góp phần giúp cho các em học sinh tiếp cận, thích nghi với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm an toàn. Ngoài ra, thông qua việc trải nghiệm giúp các em có thể hiểu học sinh cũng có thể là hội viên nông dân, có thể tham gia những hoạt động phù hợp với quỹ thời gian và kiến thức của bản thân.

Em Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh lớp 11B6, trường THPT Ngô Quyền tham gia buổi trải nghiệm vui mừng chia sẻ, em rất thích buổi trải nghiệm nêu trên.

Các em học sinh trường THPT Ngô Quyền trải nghiệm, tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn tại nhà lưới công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố

Học sinh hào hứng với mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn tại nhà lưới công nghệ cao tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố

Học sinh và giáo viên trường THPT Ngô Quyền hào hứng trải nghiệm và tương tác với thầy cô, kỹ sư tại Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố

Bên cạnh đó, thực tế tại khu nhà lưới công nghệ cao trồng dưa chuột của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố, tương tác trực tiếp giáo viên, kỹ sư nông nghiệp tham gia giảng dạy tại Trung tâm trao đổi, tương tác trực tiếp với các em học sinh bằng những câu hỏi nhằm khơi gợi ý tưởng, đam mê của các em học sinh, góp phần định hướng cho các em học sinh trong việc lựa chọn trường phù hợp với bản thân khi đăng ký thi và học.

Bà Cao Tố Nga, đại diện cho Ban giám hiệu trường THPT Ngô Quyền tặng quà cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố

Học sinh và giáo viên trường THPT Ngô Quyền chụp ảnh lưu niệm với thầy cô của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố

Cũng tại buổi trải nghiệm nêu trên, bà Cao Tố Nga – Hiệu phó trường THPT Ngô Quyền đại diện cho Ban giám hiệu trường THPT Ngô Quyền bày tỏ sự cảm ơn đối với đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP.Hải Phòng, thầy cô Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố đã phối hợp, tổ chức buổi trải nghiệm nêu trên cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Buổi trải nghiệm giúp các em học sinh nhà trường được mở mang, đánh thức tiềm năng trong các em, cho các em thấy được sự phát triển bền vững của sản phẩm an toàn bởi vì khi chúng ta còn sống, còn hít thở thì còn cần tới những sản phẩm an toàn. Nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn ngày càng nhiều cho nên bà Nga mong muốn được Hội Nông dân thành phố kết nối để mọi người trong trường nói riêng và mọi người ở cộng đồng nói chung được sử dụng những sản phẩm an toàn từ hệ thống Hội.