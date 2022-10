Hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng của nông dân Bình Định bị ngập, đổ ngã do mưa lũ

Tối 11/10, Văn phòng Thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, do mưa lớn đã khiến 253 nhà dân trên địa bàn bị ngập lụt, hiện tại, nước đã rút đảm bảo an toàn người dân và tài sản. Có 43ha hoa màu, 9ha cây ăn quả, 162ha các loại cây trồng khác bị ngập và đổ ngã.

Một số đập dâng tại xã Đăk Mang, Bok Tới và Ân Sơn (huyện Hoài Ân) bị bồi lấp hoàn toàn.

Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp với tổng chiều dài 22,5km (huyện Hoài Ân), bờ suối sạt lở với tổng chiều dài 0,26km, 200m ống nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi (huyện Vĩnh Thạnh).

Sạt lở khiến đường giao thông tại tỉnh Bình Định bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: TB.

Hệ thống nước sinh hoạt tự chảy xã Đăk Mang, Ân Sơn và Ân Hảo Tây (huyện Hoài Ân) bị sạt lở, bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến ống dẫn.

Tại huyện An Lão, sạt lở tại 2 điểm suối Tình Cảm (xã An Quang); tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở khối lượng sạt lở ước tính khoảng 100m3, đường bê tông hư hỏng 9m.

Tại huyện Hoài Ân, mố cầu Nước lương, cầu Đá Bạc bị xói lở phần mố đầu cầu, đoạn cống, ngầm đường vào thôn O11, xã Đăk Mang bị xói lở phần lề đường và xâm thực sâu vào nền đường bê tông. Các tuyến đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở lề đường với tổng chiều dài trên 1,6km.

Ngoài ra, tại huyện Hoài Ân có 82m tường rào bị đổ ngã, cụ thể: Nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Sơn 40m; tường rào trụ sở thôn Đồng Nhà Mười 10m; tường rào nhà dân 32m.

Nước tràn qua đường giao thông, khiến người dân đi lại gặp khó khăn. Ảnh: TB.

Ngày và đêm 11/10, vùng biển Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Trong khi đó, mực nước trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 1. Hiện tại, mực nước trên các sông đều dưới BĐ1, riêng tại trạm Vĩnh Sơn trên sông Kôn trên BĐ 2 là 0,64.

Toàn tỉnh Bình Định có 163 hồ chứa (chưa tính hồ Đồng Mít) có dung tích từ 50 ngàn m3 trở lên, đến thời điểm báo cáo dung tích là 247/592 triệu m3 đạt 41,7% dung tích thiết kế bằng 175% cùng kỳ năm 2021, tăng so với ngày 10/10/2022 là 60,0 triệu m3.