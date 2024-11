Hành trình lan tỏa yêu thương của Báo Dân Việt trong tháng 10

Kết nối những trái tim nhân ái

Điểm nhấn trong hành trình nhân ái của Báo NTNN/ Dân Việt trong tháng 10 là các hoạt động hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà cho người dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi. Đó là Chương trình “Trao tặng tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi” được tổ chức tại các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang với tổng trị giá 350.000.000 đồng. Số tiền này đã được trao tặng cho 600 hộ dân, giúp họ có thêm điều kiện để khôi phục sau lũ bão. Những hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo động lực để họ bắt đầu tái thiết cuộc sống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Ảnh: Minh Ngọc

Bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch HND tỉnh Tuyên Quang trao cho các hộ của xã Nhữ Hán, Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt trao hỗ trợ cho người dân tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái.



Tiếp đó, Báo NTNN/ Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam tổ chức Chương trình “Hỗ trợ xây và sửa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi” tại Yên Bái. Chương trình đã hỗ trợ xây mới 9 ngôi nhà; sửa chữa 5 ngôi nhà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề và trao tặng 40 chiếc TV cho người dân, tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn đem lại niềm vui tinh thần cho các hộ gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng đã giúp họ vơi bớt nỗi lo về nơi ở, tạo điều kiện cho cuộc sống ổn định hơn.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng biên tập Báo NTNN/DV (áo trắng) và ông Nguyễn Minh Hoàng – Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (áo hồng) trao tặng 500.000.000 đồng đến với tỉnh Yên Bái. Trong đó, có 9 hộ gia đình nhận hỗ trợ xây mới, mỗi suất trị giá 50.000.000 đồng; 5 hộ gia đình nhận hỗ trợ sửa nhà, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt và bà Đỗ Quỳnh Văn – Quản lý ngành hàng TV LG Electronics Việt Nam.

Cùng với đó, Chương trình “Trao sinh kế cho bà con bị ảnh hưởng do bão Yagi” do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền đã trao tặng 5,2 tấn ngô giống và 420 tấn phân bón Đầu Trâu NPK với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng đã giúp người dân ở Lào Cai và Yên Bái khôi phục sản xuất. Không dừng lại ở việc trao tặng vật chất, Báo cùng nhà tài trợ còn hỗ trợ cả kỹ thuật và kiến thức sản xuất, tạo điều kiện cho bà con tái thiết cuộc sống bền vững hơn.

Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức trao 1.650 gói sinh kế gồm phân bón và ngô giống cho người dân tại huyện Trấn Yên (Yên Bái) và huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Tiếp tục hướng đến người dân bị thiệt hại sau bão, trong tháng 10, Báo NTNN/Dân Việt đã tổ chức 4 chuyến hàng cứu trợ đến các tỉnh như Sơn La, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái. Những món quà thiết thực, bao gồm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, đã được chuyển đến tay hàng nghìn người dân. Những chuyến hàng này không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tấm lòng chia sẻ, sự đồng cảm từ cộng đồng, giúp họ cảm thấy không đơn độc trong hành trình khôi phục cuộc sống.

Niềm vui của người dân và học sinh xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần, Hà Giang) khi đón nhận sự hỗ trợ từ Báo NTNN/Dân Việt.

Song song với hoạt động thiện nguyện về với các tỉnh vùng núi phía Bắc, tại Hà Nội, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” vẫn luôn lan tỏa tình người qua những suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và lao động nghèo. Trong tháng, 4 chương trình đã được thực hiện, trao tặng 5.200 suất ăn miễn phí. Tổng trị giá cho chương trình là 156.000.000 đồng. Những suất ăn ấm áp và đầy ý nghĩa này đã giúp chia sẻ gánh nặng khó khăn với những người đang phải chịu đựng bệnh tật và nỗi lo toan cuộc sống.

Mỗi suất cơm trao tay bệnh nhân và người nhà là sự sẻ chia yêu thương của các thành viên Phiên Chợ Trái Tim.

Bên cạnh đó, trong tháng 10, Báo NTNN/Dân Việt đã trao đến tay số tiền bạn đọc hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn do Báo kêu gọi. Đó là, gia đình em Giàng Hùng Vương (Tuyên Quang) với số tiền 7.080.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thắm (Hà Tĩnh) với số tiền 6.630.000 đồng, em Bùi Vân Khánh (Hòa Bình) với số tiền 2.200.000 đồng Chị Hoàng Thị Thân với số tiền là 410.000 đồng, anh Nghiêm Xuân Long (Ứng Hòa, Hà Nội) với số tiền 200.000 đồng, anh Nguyễn Giáo Tuấn với số tiền 500.000 đồng, chị Trần Thị Huệ với số tiền là 230.000 đồng, em Nguyễn Thị Ánh Hồng (Ninh Bình) với số tiền 250.000 đồng.

Tiếp nối hành trình yêu thương

Ngoài các chương trình trên, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt còn kêu gọi hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn thông qua loạt bài viết cảm động. Những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình chị Đặng Thị Tư (SN 1993) ở thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, gia đình anh Mực Đức Hữu (SN 1979) ở thôn Bát, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Đặng Văn Mùi (SN 1988) ở thôn Đồng Chuối, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, gia đình anh Trần Văn Khương (SN 1994) ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hoàn cảnh anh Lý Seo Thở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà, Lào Cai) đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ từ độc giả. Sau trận thiên tai kinh hoàng, ngôi nhà ấm cúng của gia đình họ đã bị vùi chôn dưới lớp đất đá dày. Giờ đây, họ đang phải sống trong nhưng lều lán tạm qua ngày. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ mang đến cho họ nguồn lực mà còn giúp họ cảm thấy được yêu thương và quan tâm.

Những hoàn cảnh khó khăn đang chờ vòng tay nhân ái dang rộng giúp đỡ.

Cùng với đó câu chuyện thương cảm của những cô bé, cậu bé Nguyễn Ngọc Trâm (SN 2008) ở ấp Long Hiệp, xã Long An, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang, em Phan Văn Hưởng (SN 2007) ở ấp Long Hiệp, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, em Lý Thị Thái (Văn Yên, Yên Bái) với ước mơ tiếp tục được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa đang có nguy cơ tan vỡ vì gia cảnh nghèo khó. Mỗi sự giúp đỡ với các em lúc này chính là động lực để các em thực hiện mơ ước và thay đổi số phận trong tương lai.