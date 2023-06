HLV Troussier nói gì sau trận thắng ĐT Syria?

So với trận thắng 1-0 trước ĐT Hong Kong (TQ) cách đây 5 ngày, HLV Philippe Troussier thực hiện 4 sự thay đổi người ở đội hình xuất phát khi ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với ĐT Syria. Ở hàng phòng ngự, Tuấn Tài được tin dùng ở vị trí trung vệ lệch trái, Văn Thanh trấn giữ biên phải. Bất ngờ lớn nhất mang tên Thái Sơn, khi cầu thủ vừa được đôn lên từ đội U23 chiếm một suất ở tuyến giữa. Trên hàng công, Công Phượng trở lại đội hình chính, sát cánh cùng Văn Tùng.

Với sơ đồ 3-5-2, ĐT Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, liên tục gây áp lực về cầu môn ĐT Syria. Quang Hải, Tuấn Anh và Thái Sơn tạo thành "gọng kìm" cầm nhịp ở khu trung tâm, giúp đội bóng của HLV Troussier tấn công đều nhịp. Điểm nhấn của ĐT Việt Nam trong hiệp 1 là những pha tấn công ở cánh trái, khi Văn Hậu dâng cao tạo áp lực, trong khi Quang Hải, Tuấn Anh có những tình huống chuyển biên chuẩn xác... Những sự hợp lý đã giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0.

HLV Trousier chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu (Ảnh: Cao Oanh).

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Troussier đã bày tỏ sự hài lòng về các học trò: "Với ĐT Việt Nam, mục tiêu trận nào cũng là chiến thắng, nhưng ngoài ra ở đợt tập trung này, chúng tôi còn có mục tiêu khác, đó là xây dựng và hoàn thiện đấu pháp cũng như lối chơi. 10 ngày qua, ban huấn luyện và cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Các cầu thủ nỗ lực đáp ứng yêu cầu do tôi đưa ra. Do thời gian tập trung ngắn nên đôi lúc cầu thủ hiểu nhầm nhau, có sai sót khi phối hợp, nhưng đó là bình thường vì yêu cầu của tôi khác biệt so với lối chơi trước đây. Tôi luôn yêu cầu họ phải thi đấu chủ động, kiểm soát bóng tốt, kiên trì và đưa ra quyết định hiệu quả".

Tôi cũng có áp lực, nhưng đó là áp lực do bản thân tôi tự tạo ra, kỳ vọng đội thực hiện tốt những gì đề ra. Chúng tôi đã giữ sạch lưới, ghi bàn từ bóng mở nên tôi rất hài lòng với chiến thắng này".

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của HLV Troussier cùng ĐT Việt Nam, sau trận thắng cũng với tỷ số 1-0 trước đó ở trận gặp ĐT Hong Kong (TQ). Người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới ĐT Syria là Tuấn Hải.

"Tôi nghĩ từ giờ đến trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026, chúng ta cần thời gian để cầu thủ hấp thụ đầy đủ những gì tôi yêu cầu. Ngoài ra, tôi muốn cầu thủ khi trở về CLB, họ sẽ được đá thường xuyên ở V.League. Mùa giải hiện tại hết vào cuối tháng 8, rồi phải đến tháng 10 thì mùa giải 2023-2024 mới bắt đầu. Trong khi đó, vòng loại World Cup 2026 sẽ thi đấu vào tháng 11", HLV Troussier nói tiếp.

"Trước khi bước vào các trận đấu chính thức, tôi chờ đợi cầu thủ sẽ có khoảng 4, 5 trận ở CLB. Cầu thủ cần duy trì việc được thi đấu, dù rằng việc tập luyện đã là tốt rồi. Tôi sẽ theo dõi màn thể hiện của họ ở CLB, trao đổi và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với CLB để theo dõi tình trạng cầu thủ. Từ những đợt tập trung tiếp theo, tôi sẽ sàng, lọc lựa chọn hợp lý và phù hợp cho vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu của tôi là trao cơ hội và thử nghiệm gương mặt tới. Hôm nay tôi có 5 cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình ĐT Việt Nam. Sau đợt này, tôi mong họ có thêm tự tin vì giờ họ đã có trải nghiệm thực chiến để lĩnh hội kiến thức. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ hơn nữa".

Ngoài hướng tới những kế hoạch phía trước, HLV Troussier còn không quên dành lời khen cho những học trò vào sân trong hiệp 2, đặc biệt là Văn Toàn: "Mọi cầu thủ ở trận này đều nỗ lực thể hiện tối đa. Lối chơi của ĐT Việt Nam vốn đề cao tính kết nối tập thể, nhưng tập thể ấy mà không có cá nhân tốt thì khó kết nối được. Mọi cầu thủ, đặc biệt những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 đã đáp ứng yêu cầu mà tôi mong muốn".

"Với trường hợp của Văn Toàn, từ khi cậu ấy về đội từ 12/6, mọi buổi tập và hoạt động của ĐT Việt Nam, cậu ấy đều chủ động và kỷ luật. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tung Văn Toàn vào sân trong hiệp 2, đá trong vai trò chạy cánh phải, đó là giải pháp giúp ĐT Việt Nam có sức tấn công.

Dù vậy sau đó ban huấn luyện có điều chỉnh, nên Văn Toàn vào sân ban đầu đá tiền vệ tấn công lệch trái, sau đó đá lệch phải. Cậu ấy đã chơi tròn vai với yêu cầu ban huấn luyện đưa ra. Kinh nghiệm và tinh thần tích cực sẽ giúp Văn Toàn có vai trò quan trọng ở ĐT Việt Nam trong thời gian tới".