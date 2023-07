Hội Nông dân An Giang đồng hành cùng hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - ông Nguyễn Văn Nhiên cho biết: "Hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp hội. Từ đầu năm tới nay, các cấp Hội Nông dân phối hợp doanh nghiệp tổ chức 61 hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 1.958 hội viên, nông dân tham dự.

Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước sử dụng năng lượng mặt trời; mô hình khép kín bắp - bò, cùng nhiều mô hình khác tại các địa phương với diện tích 88,7ha, tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng".



Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên (thứ 2 từ phải) thăm mô hình nuôi ếch thương phẩm của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

Hội Nông dân các cấp tỉnh An Giang còn tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh, giúp nông dân có cái nhìn thực tế về những mô hình sản xuất mới, hiệu quả. Từ đó, có thêm động lực, kiến thức thực hiện các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao thu nhập.

"Trong mục tiêu hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức tuyên truyền 52 cuộc với 1.820 lượt hội viên, nông dân tham dự. Triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án nông dân giỏi khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025". Ngoài ra, chúng tôi gửi 11 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao, 4 sao, gồm: Mắm, các loại khô, bánh hạnh nhân, các loại đường thốt nốt, các loại trái cây sấy… tham gia giới thiệu tại Điểm trưng bày kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ở TP.Hà Nội. Mục đích nhằm giới thiệu, mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP của nông dân An Giang, giúp có thêm động lực khởi nghiệp từ những đặc sản quê hương" - ông Nguyễn Văn Nhiên cho biết thêm.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân tỉnh An Giang tăng cường hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Hội Nông dân tập trung vận động, hướng dẫn nông dân hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất lúa theo mô hình "Cánh đồng lớn", vận động nông dân thực hiện sản xuất rau màu, thủy sản, trồng cây ăn trái theo các quy trình tiên tiến, thân thiện môi trường, an toàn sinh học và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con về kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, hỗ trợ vốn, vận động nông dân mạnh dạn khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn.