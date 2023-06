Ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu, bền vững

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, hiện nay, yêu cầu của thị trường về chất lượng hàng hóa nông sản và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Do vậy, để nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất từ cây lúa, tăng thu nhập của nông dân, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm từ cây lúa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thì việc phát triển sản xuất, canh tác lúa thân thiện với môi trường theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu, bền vững.

Nắm được xu thế này, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vận động, tuyên truyền cho nông dân hiểu rõ chính sách phát triển cây lúa bền vững, hướng cho nông dân tập trung sản xuất, canh tác lúa thân thiện với môi trường đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Những nông dân ở xã Phú Lạc huyện Tuy Phong tham gia mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường. Ảnh: PV

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế - TW Hội tổ chức triển khai các nội dung chương trình Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2021.

Với mục đích nâng cao kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho nông dân trồng lúa; nâng cao giá trị sản phẩm gạo trồng theo phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường và đưa ra thị trường tiêu thụ; giúp người nông dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa hiệu quả và bền vững thân thiện với môi trường góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Qua đó làm cho người dân hiểu rõ tác dụng, lợi ích thiết thực của Dự án như: Công tác chuyển giao các quy trình canh tác, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất...