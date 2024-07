Nhiều gửi gắm, kỳ vọng trước thềm lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Một thao tác mở ra cả kho thông tin quý giá



Trước thềm Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt trong hoạt động tuyên truyền công tác hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An kiểm tra tại một cơ sở sản xuất giò bê tại địa bàn. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt trong công tác tuyên truyền. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ: "Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt là cơ quan truyền thông của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, trong thời gian qua báo đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, tuyên truyền kịp thời các chương trình Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam".

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Thông qua việc theo dõi đọc và áp dụng các thông tin trên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt đã giúp cán bộ, hội viên nông dân Nghệ An kịp thời cập nhật được các chủ trương, cơ chế chính sách. Nhất là các chủ trương, chính sách của tỉnh cũng được lãnh đạo văn phòng, phóng viên phụ trách địa bàn kịp thời cập nhật, đăng tải".

Bà Nguyễn Thị Hải đặt nhiều kỳ vọng lớn vào chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: B.A

"Các phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt phụ trách địa bàn thường xuyên quan tâm khai thác thông tin các hoạt động phong trào, các mô hình kinh tế, các sự kiện kinh tế, chính trị Nghệ An để đăng tải trên báo góp phần tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các phong trào Nghệ An ra cả nước", bà Nguyễn Thị Hải ghi nhận.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt đã thực sự là tài liệu sinh hoạt, cẩm nang công tác Hội để cán bộ, hội viên nông dân theo dõi, truy cập và nắm bắt, học hỏi nhiều thông tin bổ ích phục vụ phong trào và cả đời sống, nhất là việc cập nhật các kiến thức về khoa học kỹ thuật, nắm bắt các gương nông dân làm kinh tế giỏi, các mô hình cách làm hay, sáng tạo trên cả nước để học hỏi…

Công tác Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An những năm qua có nhiều đổi mới, cách làm hay mang đến những hiệu quả thiết thực được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Ảnh: N.T

"Trong kế hoạch tập huấn cán bộ hội năm 2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ từ tỉnh đến tận chi hội về việc cài App Nông dân Việt Nam gắn với việc cài App Báo Dân Việt, để đội ngũ cán bộ hội các cấp hướng dẫn xuống tận hội viên nông dân từng khối xóm, thôn bản. Khi đã có App Báo Dân Việt, hội viên chỉ cần một thao tác trên thiết bị thông minh là đã mở ra cả một kho thông tin, tư liệu quý giá", Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khẳng định.



Nông nghiệp, kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An những năm qua có nhiều khởi sắc. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Hải kỳ vọng và tin tưởng, sau lễ ký kết giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt, hiệu quả công tác tuyên truyền của phong trào nông dân nghệ An sẽ ngày càng sôi động. Nhất là việc tuyên truyền quảng bá kịp thời các mô hình kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh của nông dân nghệ An trên mặt báo. Ngoài ra, giúp cán bộ và hội viên nông dân nghệ An mở rộng phạm vi tiếp cận với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn kịp thời.

Bà Đinh Thị Linh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thăm vườn dưa lưới trồng bằng phương pháp hữu cơ trên địa bàn. Cá nhân bà Linh cũng rất phấn khởi trước thềm lễ ký kết. Ảnh: N.T

Nhiều kỳ vọng phong trào, công tác hội được nâng tầm

Bà Đinh Thị Linh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thành phấn khởi nói: "Hàng ngày, tôi đều đọc Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt. Tôi rất phấn khởi khi biết về chương trình hợp tác giữa hai đơn vị. Mong rằng các phong trào, công tác hội trên địa bàn huyện Yên Thành nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa trên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt.

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây lúa trên địa bàn. Ông Khánh cũng rất kỳ vọng vào nội dung chương trình phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt. Ảnh: N.T

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Khánh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương cũng đặt nhiều kỳ vọng khi chương trình phối hợp được thực hiện: "Chúng tôi rất mong chờ chương trình phối hợp sớm được ký và triển khai. Các hoạt động, phong trào trên địa bàn sẽ có thêm kênh thông tin chính thức, tin cậy để lan tỏa tạo hiệu ứng lớn mang đến những kết quả thiết thực. Đồng thời, những thông tin trên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt sẽ giúp cho cán bộ, hội viên trên địa bàn tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, học tập cách làm hay để ứng dụng vào thực tế. Từ đó phát huy thế mạnh của địa phương nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ hội viên trên địa bàn".

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đều mong chương trình phối hợp sẽ mang đến một làn gió mới, nâng tầm công tác hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Ông Trần Đăng Khoa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn cũng đánh giá rất cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt trong hoạt động tuyên truyền công tác hội.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn nói cũng sẽ chủ động liên hệ với phóng viên địa bàn nhằm cung cấp những thông tin nhanh, chính xác về các hoạt động, phong trào, công tác hội phục vụ cho công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình kinh tế…

Dự kiến, ngày 12/7, tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh Nghệ An diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường và đẩy mạnh thông tin, truyền thông các hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028). Đồng thời, cũng tại Hội nghị này, Báo NTNN/điện tử Dân Việt giới thiệu App Báo Dân Việt tới các cán bộ, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các huyện, thị xã, cấp cơ sở Hội.