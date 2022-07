Hội Nông dân quận Kiến An, TP Hải Phòng trao kinh phí tu sửa nhà cho hội viên khó khăn

Được biết, nhiều năm qua hội viên Trần Thị Hạnh sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp. Thấu hiểu được những khó khăn của gia đình, Hội Nông dân phường Phù Liễn đề nghị Ban vận động quỹ vì người nghèo của quận Kiến An, Hội Nông dân quận quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình sửa sang lại ngôi nhà cũ. Sau hơn một tháng tích cực thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích xây dựng là 75 m2, diện tích sử dụng là 55m2 với tổng kinh phí 105 triệu đồng.

Ông Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An đại diện trao knh phí hỗ trợ tu sửa cho Hội viên Trần Thị Hạnh trú tại phường Phù Liễn.

Thay mặt Hội Nông dân quận Kiến An, ông Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, tặng quà và chúc mừng gia đình bà Trần Thị Hạnh. Cũng nhân dịp này, gia đình bà đã nhận được nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực khác từ lãnh đạo địa phương cùng bà con hàng xóm, các cấp, các ngành.

Ông Khúc Thế Hoài, Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An cho biết, đây là ngôi nhà thứ hai được Hội Nông dân quận Kiến An xây mới và sửa chữa trong năm 2022. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nêu trên góp phần tích cực vào việc thực hiện công cuộc giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận.