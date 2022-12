Ngày 15/12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 10 tháng tích cực triển khai (tháng 2-12/2022), thoả thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025" đã có kết quả đáng trân trọng.

Việc khai trương, đưa cửa hàng kết nối tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Quảng Trị vào hoạt động sẽ giúp ích rất lớn cho nông dân. Ảnh: Trần Thuý.

Đến nay, hai bên đã thu thập thông tin của 35.420/46.174 hộ sản xuất nông nghiệp (có số điện thoại, số CMND) lên sàn TMĐT Quangtri.Postmart.vn, đạt 77% kế hoạch.

Hàng hóa nông sản của nông dân do Hội Nông dân kết nối được bán qua hai hình thức: gian hàng trực tuyến trên sàn TMĐT Quangtri.Postmart.vn và gian hàng trực tiếp tại gian hàng nông sản an toàn của hệ thống bưu điện.

Hiện nay đã có 10 gian hàng kết nối tiêu thụ nông sản trên toàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Thuý.

Trên sàn TMĐT Postmart.vn hiện có 60 gian hàng với 350 sản phẩm nông nghiệp của hơn 70 nhà cung cấp trong tỉnh do Hội Nông dân kết nối, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn chất lượng,

Hai bên đã khai trương 10 gian hàng nông sản an toàn để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tại bưu điện 9 huyện, thị xã, thành phố và Bưu cục Hùng Vương (TP Đông Hà).

Gian hàng kết nối tiêu thụ nông sản huyện miền núi Đakrông với nhiều sản phẩm đặc trưng. Ảnh: Trần Thuý.

Các đơn vị Hội Nông dân và Bưu điện cấp tỉnh, huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức lễ khai trương gian hàng nông sản an toàn. Ngoài gian hàng nông sản an toàn đặc trưng của từng huyện trong quầy hàng bưu điện, còn có gian hàng nông sản an toàn tươi sống, đa dạng như thịt, cá các loại, rau củ quả, các loại đồ uống... đảm bảo an toàn thực phẩm, là các đặc sản của tại địa phương, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

Các gian hàng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ảnh: Trần Thuý.

Sau khi khai trương, doanh thu bán hàng tại 10 gian hàng bưu điện, trung bình mỗi tháng 10 triệu đồng/điểm bán hàng, phát sinh đơn hàng trên sàn TMĐT là 20 đơn/gian hàng số.

Dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, đến nay đã có 143 cộng tác viên là cán bộ hội cấp cơ sở đăng ký làm đại lý bán sản phẩm, dịch vụ của Vietnampost và sản phẩm của Hội Nông dân.

Sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử sẽ là ưu thế lớn để tăng kết nối, tiêu thụ. Ảnh: N.V

Ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt hàng hóa đưa vào chuỗi cửa hàng là các sản phẩm khô, có hạn sử dụng trên 6 tháng. Định hướng sẽ có những gian hàng tươi sống theo định kỳ tháng/quý tại các điểm của bưu điện nhằm hỗ trợ các nông sản có sản lượng lớn theo mùa vụ.

Ông Bến nhấn mạnh, nông sản được đưa lên sàn TMĐT sẽ tăng khả năng kết nối, tiêu thụ sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho nông dân. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt mà Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đặt ra và quyết tâm thực hiện, nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi số nông nghiệp.