Hội Nông dân tỉnh An Giang đa dạng hoạt động đưa kiến thức pháp luật đến đồng bào Khmer

100% Hội Nông dân cơ sở đều có CLB nông dân với pháp luật

Ông Chau Kim Son - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Tri Tôn cho biết: Tri Tôn là huyện miền núi biên giới có 15,5km đường biên giới giáp với Campuchia, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chiếm khoảng 38% dân số. Toàn huyện có 33.441 hộ nông dân, với 4.765 hội viên đang sinh hoạt tại 77 chi hội khóm, ấp.

Lãnh đạo Hội ND huyện Tri Tôn cho biết, nhìn chung nông dân trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và vui mừng trước nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân.

Nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: Kim Son

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã phối hợp với ngành tư pháp, các ngành có liên quan tổ chức 1.212 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 45.126 lượt hội viên, nông dân.

Theo ông Chau Kim Son, bên cạnh những thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tri Tôn còn ở mức cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Trình độ của nông dân tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn cũng như giữa các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân, Ban Thường vụ Hội ND huyện Tri Tôn đã chỉ đạo Hội ND cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn các nội dung để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt pháp luật.

Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội ND các xã, thị trấn đều là các tuyên truyền viên pháp luật, hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác giáo dục, phổ biến pháp luật.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, Hội ND huyện Tri Tôn đã tích xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ (CLB) nông dân với pháp luật ở từng địa phương.

Đến nay, Hội ND huyện Tri Tôn đã thành lập được 15 CLB nông dân với pháp luật ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 452 thành viên tham gia. Hội ND huyện đã tổ chức 271 đợt sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật có 9.369 hội viên, lượt nông dân tham dự.

"Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB đều nắm bắt được những chủ trương, chính sách quan trọng... Hoạt động của CLB đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên và giải quyết kịp thời mâu thuẫn từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân"- ông Chau Kim Son nhấn mạnh.

Giúp nông dân hòa giải, giảm khiếu kiện

Cùng với các CLB nông dân với pháp luật ở huyện Tri Tôn, hiện nay mô hình này đã nhân rộng ra toàn tỉnh An Giang với 85 CLB nông dân với pháp luật, có 2.837 thành viên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội ND trong tỉnh đã nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, tham gia hòa giải ở cơ sở, đẩy mạnh phối hợp, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các phong trào hoạt động hội. Trong đó, mô hình CLB nông dân với pháp luật thực hiện theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ là mô hình sinh hoạt pháp lý tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật.

Nhằm phát huy hiệu quả các mô hình CLB nông dân với pháp luật, Hội ND tỉnh An Giang đã tổ chức 76 cuộc tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt CLB với 1.748 người tham dự với các nội dung: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh An Giang đã thực hiện 2 mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn và xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú.

