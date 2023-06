Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên bàn giao 19 lò đốt than sinh học cho hội viên nông dân

Ngày 6/6, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) đã phối hợp với Công ty CP Than sinh học Việt Nam bàn giao 2 lò đốt than sinh học và hướng dẫn cách thức sử dụng lò đốt này cho HTX Nông sản Vạn Lộc (tại xóm Cây Thị xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty CP than sinh học Việt Nam bàn giao 2 lò đốt than sinh học cho HTX Nông sản Vạn Lộc tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ. Clip: Hà Thanh

Chương trình nhằm mục đích ứng dụng than sinh học làm phân bón trong sản xuất nông nghiệp để cải thiện chất lượng đất, hướng tới phát triển nền nông nghiệp carbon thấp, giúp giảm thiểu phát sinh khí gây ô nhiễm môi trường.

Cùng đi với đoàn có ông Phạm Thái Hanh – Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Đàm Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân Trung ương (Hội Nông dân Việt Nam), Trung tâm dạy nghề Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kết nối với Công ty CP Than sinh học Việt Nam tổ chức 20 lớp tập huấn về cách thức sử dụng lò đốt than sinh học cho hội viên nông dân của 5 huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

"Nằm trong chương trình này, tính đến ngày hôm nay chúng tôi đã thực hiện việc tập huấn và bàn giao lò đốt than sinh học cho 19 hộ hội viên nông dân của 5 huyện để thực nghiệm việc đốt than sinh học này. Hôm nay chúng tôi tổ chức bàn giao 2 lò đốt cho HTX Nông sản Vạn Lộc tại xã Cây Thị.

Việc tạo ra than sinh học sau quá trình đốt sẽ là nguồn phân bón hữu ích để phục vụ cho cây trồng. Đối với xã Cây Thị, các HTX trên địa bàn rất cần than sinh học để làm phân bón cho cây măng lục trúc. Chính vì lý do đó, trong ngày hôm nay Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty CP than sinh học Việt Nam bàn giao lò đốt cho HTX Nông sản Vạn Lộc chuyên về trồng và chăm sóc măng lục trúc. Với lò đốt này sẽ giúp bà con thực hiện việc tạo ra nguồn than sinh học để phát triển măng lục trúc trên địa bàn xã".

Đại diện Công ty CP than sinh học Việt Nam hướng dẫn nông dân xã Cây Thị cách thức sử dụng lò đốt than sinh học. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Ngọc, nguyên liệu để tạo ra than hoạt tính được sử dụng các phụ phẩm như vỏ trấu, vỏ lạc, các phụ phẩm của ngành nông nghiệp như rơm, rạ, mùn cưa… Do đó với việc sử dụng lò đốt sinh học này sẽ vừa giúp tận dụng nguồn nguyên liệu dư thừa, lại giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở nông thôn.

Còn theo ông Hoàng Anh Dũng – Giám đốc Công ty CP than sinh học Việt Nam, Giám đốc Dự án than sinh học nông hộ Việt Nam: "Hiện tại công ty đang triển khai dự án về than sinh học Việt Nam trong đó hướng tới đối tượng là các nông hộ. Nhận thấy việc đốt các phụ phẩm nông nghiệp gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, công ty chúng tôi đã triển khai dự án này với 10.000 lò đốt than sinh học tại tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, nơi có đường quốc lộ đi qua"

Ông Hoàng Anh Dũng cho biết thêm, mục đích của chương trình là giúp bảo vệ môi trường không khí, hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học. Đối với than sinh học sau khi được hóa than có khả năng ngậm nước tốt, hấp thụ các khoáng chất trong đất và lưu giữ các khoáng chất đó trong đất. Chính về thế đây là một nguồn phân bón vô cùng tốt đối với cây trồng. Đặc biệt, sau một quá trình sử dụng phân bón từ than sinh học sẽ giúp cải tạo toàn bộ đất để giảm dư lượng thuốc trừ sâu và chất hóa học trong đất.

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng, chăm sóc măng lục trúc của HTX Nông sản Vạn Lộc tại xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hà Thanh

Ông Lâm Xuân Quang, Giám đốc HTX Nông sản Vạn Lộc cho hay: "Chúng tôi rất phấn khởi khi được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty CP than sinh học Việt Nam hỗ trợ lò đốt than sinh học. Với lò đốt này sẽ giúp ích cho HTX rất nhiều trong quá trình phát triển sản xuất cây măng lục trúc.

Cụ thể, chúng tôi đang hướng tới sản xuất hoàn toàn theo hướng hữu cơ, do đó việc sử dụng lò đốt than sinh học này sẽ giúp chúng tôi trong việc chủ động nguồn nguyên liệu để phối trộn với phân hữu cơ và vi sinh nhằm tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cho cây. Đồng thời, việc sử dụng than sinh học này sẽ giúp tẩy rửa và cải tạo nguồn đất, từ đó tăng độ dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển bền vững và tăng sản lượng cho cây trồng rất nhiều".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đi tham quan mô hình trồng, chăm sóc và chế biến măng lục trúc của HTX Nông sản Vạn Lộc tại xóm Cây Thị, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.